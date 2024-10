Hijo mayor de Los Patojos expuso posible brujería que persigue a su familia; reveló impactante detalle: “Algo más pasó”

La trágica muerte de Yeni tuvo lugar en una finca familiar en Jesús María, Santander. Su hijo, Andrés Ortiz, fue el encargado de comunicar la dolorosa noticia a través de un emotivo video, donde manifestó su desasosiego y tristeza: “Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar, mi mamá se murió . Patojos, mi mamá se murió, no sabemos cómo”, compartió mientras se mostraba totalmente desconsolado.

Andrés Ortiz, hijo de Los Patojos, habló de cómo la brujería acechó a su familia por años

“Ella no me dijo cosas concretas, era una cosa muy rara, me dio mal genio en su momento”, mencionó.