Andrés Ortiz, de Los Patojos, hizo aterradora revelación sobre algo que le dijo una vidente antes de la muerte de su mamá

Pasan los meses y aún se sigue comentando con dolor la muerte de Yeni Ariza, de 45 años, quien era integrante de Los Patojos, un grupo familiar que suele realizar videos para redes sociales y que son alusivos al campo.

El cuerpo de Ariza fue hallado a finales de agosto al interior de una vivienda ubicada en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, municipio de Jesús María, sur de Santander.

A comienzos de septiembre, se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre el fallecimiento de Ariza y Los Patojos se refirieron en SEMANA al resultado entregado por esta entidad forense.

“Dice que no hay ningún acto de violencia contra ella, ni huellas de alguien. Lo que nos dicen ahí, que fue por voluntad propia”, dijo Naren Alexander Ortiz Ariza, el menor de Los Patojos. Frente a esta conclusión, la Fiscalía ordenó cerrar el caso.

Ahora, en una entrevista en el canal de YouTube La Red Viral, Andrés Ortiz, el mayor de Los Patojos, hizo una aterradora revelación sobre algo que le había dicho una vidente que era amiga de él.

La familia de Yeni Ariza insiste que ella no llegó a mostrar signos de depresión. | Foto: REDES SOCIALES

“Que nos tenían mal. Mi mamá tenía una cirugía esos días, eso fue a comienzos de año. Que si se le hacía la cirugía, ella quedaba en el quirófano”, contó Ortiz.

Anteriormente, el joven había manifestado en dicha entrevista: “Ella - la vidente - se llama Diana, incluso vino acá a la casa (...) pero así que me hubiera dicho algo concreto, que va a pasar esto, no. Para qué yo voy a decir mentiras, yo tengo las conversaciones ahí con ella de todo lo que pasó y lo que me dijo, que ya fue una cosa muy rara, un tema que me dio mal genio en su momento”, indicó inicialmente Ortiz sobre esta vidente, la misma que en su momento dijo que ella presentía la muerte de Ariza, pero que Los Patojos no le habían prestado la atención.

No obstante, Ortiz recalcó que desde que se entregó a Dios, no volvió a consultar a este tipo de personas.

“Desde que me acogí a Dios, yo no he tenido necesidad de volver a preguntar cartas, brujos, videntes. No saben nada, la verdad es esa”, agregó en La Red Viral.

Familia Ortiz Ariza, integrantes de Los Patojos. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Vale recordar que una vez se conoció el dictamen por parte de Medicina Legal, Naren Alexander Ortiz Ariza, también manifestó en SEMANA que él y el resto de los integrantes de su familia no estaban de acuerdo con el resultado entregado por esta entidad.

Resaltó que ellos consideraban que la mujer tuvo que haber sido obligada por alguna persona a cometer el acto, pues no daban crédito alguno a que su madre hubiera tomado la fatal decisión de quitarse la vida.

“Nosotros vamos es a la pista que nos dejó ella. Tal vez no lo hicieron personalmente, pero sí jugaron mucho con la mente de ella”, afirmó a este medio de comunicación.

Los allegados de Ariza Quiroga reprocharon que las autoridades no siguieran investigando este suceso, más cuando existían unas palabras que ella había dejado en un papel: “Hay un problema muy grave del cual no pude salir, no pude soportarlo, por eso decidí quitarme la vida”.

Para Los Patojos, esas palabras eran suficientes para que se siguiera indagando. Con tristeza, Naren Alexander Ortiz también recordó las frases que escuchó de los detectives que asumieron el caso de su madre: “la respuesta que nos dieron era que el caso lo iban a archivar porque no teníamos pruebas, nos dijeron que nosotros no teníamos que publicar más, que dejáramos así. Los investigadores quieren que las pistas se las demos en las manos, no entiendo cómo funciona eso”.