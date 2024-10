La inesperada decisión de Los Patojos tras la muerte de su madre: “Quiero salir adelante”

El pasado 26 de agosto de 2024, uno de los miembros de los creadores de contenido digital conocido como ‘Los Patojos’ sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales, luego de grabar una historia de Instagram en medio del llanto y la desesperación en la que afirmaba que el cuerpo su madre había sido encontrado sin vida y no tenían explicaciones sobre lo sucedido.

“No sé qué pasó con mi mamá, mi mamá falleció. Me acaban de llamar, a decirme que mi mamá se murió”, dijo el hombre en el video que se popularizó en cuestión de minutos a través de distintas plataformas y medios de comunicación.

Esta es la nueva actividad económica del hijo de Yeni Ariza

Por medio de la cuenta de Instagram oficial de Los Patojos, uno de sus hijos publicó recientemente un video titulado “Dios me ha dado fuerza para ir superando la pérdida de mi madre”, en el que explica a detalle cómo ha tratado de recomponerse, luego de que Yeni Ariza perdiera la vida de forma inesperada y les haya dejado una carta de despedida.

“Los sueños no llegan solos, hay que trabajar para poder lograr lo que uno quiere. A pesar de que la vida sea dura con uno, uno tiene que salir adelante y poder cumplir esa promesa que se hizo algún día. Dios nos da las herramientas para poder trabajar, para salir adelante, y sobre todo con mucha salud, para que nosotros mismos podamos cumplir con todos los sueños que tenemos”.

Resaltó que, pese a que no tiene un amplio conocimiento en cuanto a la construcción y la organización de algunos espacios, ha estado enfocándose en crear un pequeño galpón en el que, varias gallinas estarán empollando huevos, los cuales, harán parte del emprendimiento que soñaba realizar hace varios años.

“No soy un experto, tampoco un ingeniero o un arquitecto, pero estoy haciendo los galpones con mis manos, con mi sudor y con la ayuda que me da Dios y mi familia. No hay mucho, así que hay que trabajar con lo que hay y ser recursivo para poder lograr todo lo que uno quiere, hay que ser ingenioso. El campesino siempre es una persona que se las ingenia para que las cosas le queden bien, así no tenga las herramientas para trabajar”.