Hijo de Los Patojos expuso detalle que podría ser clave para descubrir la verdad sobre la muerte de su mamá

Sin embargo, los jóvenes no se contuvieron y decidieron hablar sobre lo que estaba pasando, ya que la Fiscalía había puesto punto final al caso, archivándolo y concluyendo que Yeni Ariza se había quitado la vida. Las investigaciones dieron detalles al respecto, concluyendo que no hubo nadie más en este hecho.

“La respuesta que nos dieron era que el caso lo iban a archivar porque no teníamos pruebas, nos dijeron que nosotros no teníamos que publicar más, que dejáramos así. Los investigadores quieren que las pistas se las demos en las manos, no entiendo cómo funciona eso”, comentó.