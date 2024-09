Los Patojos revelan en SEMANA el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de su madre

Uno de sus hijos, Naren Alexander Ortiz Ariza, informó que la sospecha de las autoridades fue confirmada por el equipo forense: “dice que no hay ningún acto de violencia contra ella, ni huellas de alguien. Lo que nos dicen ahí, que fue por voluntad propia”. Frente a esta conclusión, la Fiscalía ordenó cerrar el caso.

Los allegados de Ariza Quiroga reprochan que las autoridades no sigan investigando este suceso, pues consideran que alguien la habría impulsado a tomar esa decisión: “Nosotros vamos, es a la pista que nos dejó ella. Tal vez no lo hicieron personalmente, pero sí jugaron mucho con la mente de ella”, agregó Naren Alexander.

Con base en las palabras del joven, la mujer escribió lo siguiente en el papel: “ hay un problema muy grave del cual no pude salir , no pude soportarlo, por eso decidí quitarme la vida”. Para ellos, estas palabras serían suficientes para que se siga indagando y se dé con la identidad del supuesto responsable de la muerte.

Con tristeza, Ortiz Ariza recuerda las frases que escuchó de los detectives que asumieron el caso de su madre: “la respuesta que nos dieron era que el caso lo iban a archivar porque no teníamos pruebas, nos dijeron que nosotros no teníamos que publicar más, que dejáramos así. Los investigadores quieren que las pistas se las demos en las manos, no entiendo cómo funciona eso”.