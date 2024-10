Esposa de Juan Pablo Llano llamó “bruja” a Cony Camelo y arremetió en su contra por actitud en ‘MasterChef’

¿Qué pasó con Juan Pablo Llano y Cony Camelo?

Este puntaje no le cayó bien a Cony Camelo, pues no sumó ni un solo punto a pesar de que su platillo estuvo bien y no tuvo ningún error. Por el contrario, los demás participantes, en especial Juan Pablo Llano, logró conquistar el paladar de los jurados con un plato mexicano.