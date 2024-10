Así celebraron los televidentes la ausencia de Cony Camelo en ‘MasterChef’

En este capítulo se evidenció un gran detalle y es la ausencia de Cony, incluso varios usuarios llegaron a pensar que la producción había sancionado a la actriz. Sin embargo, antes de iniciar, Claudia Bahamón le comunicó a los participantes, y por supuesto a los televidentes que Camelo no estaba debido a una enfermedad, no aclaró cuál, pero sí expresó que de acuerdo a la regla del programa tendrá que regresar con delantal negro.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, reiteró.

“Nunca me había sentido tan feliz de no ver a alguien en un programa Dios mioooo sin Cony la vida es más linda”, “Tan bello que no estuvo Cony sentí delicioso ver el capítulo”, “La buena vibra que se respira sin Conny”, “¿Si vieron lo chévere el programa sin Cony Camelo?”, “Que programa fresco, relajado el de ayer, más ausencia de Cony por favor” y “El mejor capítulo de la temporada que fresquito que me dio no ver a Cony”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.