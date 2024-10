La actriz Marilyn Patiño se encuentra embarazada y así lo reveló a través de sus redes sociales

En medio de una entrevista con un medio nacional, la actriz reveló que se enteró de su estado cuándo estaba escribiendo su libro cuántas veces he dicho, me quiero morir, el cual estrenó hace poco.

“Yo estaba escribiendo el libro y de repente llega una estocada final que me hace decir: ‘Marilyn, ¿qué pasa contigo?’ Cuando me enteré de que estaba embarazada, dije: ‘no puedo con esto’. Me sentí como cuando te estás ahogando, sacas la cabeza como para respirar un poquito y vuelven y te hunden. Dije: ‘esto qué contiene, esto qué es, si estoy haciendo una investigación, estoy con psicólogo y personas espirituales, ¿por qué me pasa esto?’. Ahí empecé a pensar que me había pasado porque era una fornicaria, y todo el tiempo estaba en la culpa”, confesó.

“Me sentí juzgada por personas que estaban cerca de mí, que les abrí mi corazón de una manera honesta y sincera, necesitaba una ayuda inmediata y me dijeron: ‘no lo vayas a tener, tú no puedes’. Estoy dándole la oportunidad a un ser que no tiene la culpa de mis decisiones ni de las decisiones de nadie. Si está en mi vientre es porque necesita nacer. Mi mamá me tuvo en la pobreza, en la escasez de recursos económicos, ahora, entonces, ¿yo no le voy a dar la oportunidad a un ser inocente de nacer cuando a mí me la dieron?”.