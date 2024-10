Alejandra Serje rompió el silencio tras la cancelación de Lo Sé Todo, ¿se fue del país?

Hace algunas semanas, se estuvo rumoreando a través de las redes sociales que Lo Sé Todo, reconocido programa de variedades y entretenimiento del Canal 1 llegaría a su fin. Sin embargo, hasta ese momento, ni el canal, ni los presentadores se habían pronunciado al respecto, pues no se tenía certeza de lo que pudiera llegar a pasar con el proyecto.

Sin embargo, en la transmisión del pasado viernes, 4 de octubre, Alejandra Serge y Ariel Osorio, reconocido como El Gordito Ariel, rompieron en llanto frente a las cámaras y confesaron que el programa fue cancelado por decisión de los dueños del formato y no sería transmitido nuevamente.

¿Qué pasará con Alejandra Serge tras el final de Lo Sé Todo?

“Estoy a punto de cumplir un sueño, estoy a punto de abordar un avión a un lugar maravilloso, que siempre soñé conocer y lo hago de la mano de una compañía que siempre soñé estar, entonces siento que Dios me está premiando”.

¿A dónde se fue Alejandra Serje?

Pese a que no ha mostrado muchos detalles a través de su cuenta y hasta el momento, no se tiene certeza de la compañía con la que estará trabajando, se sabe que se encuentra en Dubai y hasta estado disfrutando de la ciudad a las pocas horas de su llegada.

Por otro lado, nuevamente, invitó a sus fans a confiar en cada una las situaciones que se presentan en sus vidas y no dejar de lado los procesos en los que han estado trabajando para lograr salir adelante.

“Lo único que les puedo decir es que confíen, confíen en el proceso, y confíen en que todo, absolutamente todo, pasa por algo, confíen y sueñen con la vida que siempre han querido (…) Si estás escuchando esto es porque Dios te está dando un mensaje y lo puedes lograr, no te limites, sueña y sueña en grande. Me voy”.

“Buen viento y buena mar, Dios la bendiga”, “Te deseo lo mejor, espero que puedas cumplir todas tú metas”, “Que te vaya muy bien, muchos éxitos”, “Querer es poder, es importante la dedicación y no persistir jamás”, “Alejandra, bendiciones, mucha suerte. No es el fin del mundo y tú eres una mujer muy hermosa, sigue adelante, te admiro mucho” y “Las cosas pasan porque Dios tiene algo mejor para nosotros, eres joven y simpática, no te rindas”.