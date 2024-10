Gordo Ariel rompió el silencio y soltó su verdad tras fin de ‘Lo sé todo’; fue contundente sobre lo ocurrido: “No me engañan”

Lo sé todo se consolidó como uno de los programas más comentados en la televisión colombiana, gracias al tipo de contenido que ofrece a su audiencia. Este formato se ha destacado por exponer secretos y detalles sobre la vida de las celebridades nacionales, además de dar visibilidad al talento musical emergente en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha experimentado varios cambios, especialmente en su equipo de presentadores. En el set han estado figuras como Sara Uribe, Marbelle, Violeta Bergonzi, Elizabeth Loaiza y Mafe Romero, entre otros.

Uno de los rostros que más brilló en el formato fue Ariel Osorio, conocido como Gordo Ariel, quien pasó un largo tiempo en este proyecto. Sus fuentes, datos y noticias fueron foco de reacciones en las plataformas digitales, al punto de sumar una sólida comunidad.

Ariel Osorio suele causar sensación en la televisión colombiana, tras presentar noticias de entretenimiento. | Foto: Instagram: @arielosorio1

Sin embargo, miles de personas quedaron sin palabras con la noticia del final de Lo sé todo, debido a cambios que se darían en el canal. Todo el equipo se despidió ante cámaras, cerrando un momento relevante de su historia en vivo.

A pesar de que no se profundizó al respecto, muchas preguntas quedaron en el aire y despertaron curiosidad en el público, el cual esperó a saber las razones detrás de esta radical decisión.

Por este motivo, recientemente, las personas posaron su atención en una entrevista que concedió el presentador a La Kalle, donde se sinceró con respecto a lo que ocurrió con el formato de entretenimiento. El Gordo Ariel fue claro en que sabía sobre procesos y crisis en los medios, por lo que no lo tomó por sorpresa.

“Lamentablemente, uno se convierte en un simple número en cualquier compañía y eso le pasa en todos los medios de comunicación. Yo empecé a notar ciertos movimientos sospechosos, pero yo dije: ‘A mí no me engañan, aquí hay algo raro y a mí no me meten los dedos a la boca”, comentó.

El Gordo Ariel, entré lágrimas, anunció que saldrá del aire ‘Lo Sé Todo’, ¿qué sucedió? | Foto: Instagram @losetodocol

De igual manera, el comunicador enfatizó en que se dio cuenta de movimientos extraños en el canal, por lo que sentía que algo pasaría. Cuando habló con el presidente del medio, se enteró del camino que tomarían las cosas, preparándose para un triste cierre.

“Cuando pasa más de un mes y empiezan a retirar un computador, una cosa, que la otra y mi silla, dije: ‘Es evidente que algo no está bien’. Hablé con el presidente del canal y me dijo el lunes 30 de septiembre que el programa llegaba a su fin y que yo no iba mañana al aire. Estuve contratado por prestación de servicios, siempre con la mejor actitud durante siete años en ‘Lo sé todo’, y llevando el entretenimiento a los hogares colombianos”, comentó.

“Por mi parte no hay tema legal con el canal, soy un tipo que le gusta trabajar y tengo el talento para hacerlo. Cuando me bajan los documentos para firmar yo no he podido hacerlo porque necesito una asesoría de un abogado para continuar con el proceso”, agregó.