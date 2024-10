Natalia París habló sobre aterradora experiencia paranormal con espíritu que la atormentó: “Te morbosean”

Según se apreció, la productora musical dialogó con Tropicana y fue interrogada acerca de sus creencias por lo paranormal, los extraterrestres y las energías negativas. La modelo no dudó en hablar desde sus experiencias, reviviendo los líos que llevó con un espíritu que la quiso atormentar.

La paisa revivió la historia de Yina Calderón, quien aseguraba que había sido atormentada por espíritus, precisamente mientras dormía y no se podía defender.

“He sido muy propensa a sentir las energías (...) Hay seres que no podemos ver, pero que están aquí, con nosotros. Yo lo he vivido”, indicó al inicio.