Famosa influencer se fue con todo contra Natalia París; asegura que han trabajado juntas: “uno no se puede creer más que nadie”

Le llegó el momento a La Segura; no podrá escapar de inesperada decisión en ‘La casa de los famosos’, que le cambiará la vida

Por este medio, Natalia suele publicar parte de su día a día y sus proyectos, entre los que incluye las diversas presentaciones que ha realizado como Dj en diferentes partes del mundo. De esta manera, no solo ha logrado ganarse el cariño y admiración de sus fans, sino fortalecer su reconocimiento actualmente.

“Yo tenía una relación cordial con ella, un par de veces nos vimos en eventos, teníamos shows juntas, un evento en Cartagena un día, pero hace dos años me mostraron un audio de ella donde se refería de manera déspota hacia mí, sobre todo a mi carrera como DJ y a la guaracha como tal. Ella decía: ‘Yo qué me voy a presentar al lado de esa guarachera, a mí me ha costado mucho mi carrera’. Mejor dicho, como bajándome a mí, como mirándome por encima del hombro”, comentó Marcela.