Natalia París destapó inesperada decisión que tomó y le dio giro a tema íntimo: “Me gusta así en secreto”

Natalia París se consolidó como una de las modelos más icónicas de Colombia, destacándose por su trabajo con reconocidas marcas y fotógrafos, lo que la mantuvo durante años en lo más alto del modelaje nacional. Su imagen y trayectoria le valieron el respeto y la admiración de un público amplio.

Con el paso del tiempo, la paisa decidió reinventarse y apostar por nuevos rumbos profesionales, incursionando en la música como DJ y productora. Esta faceta le permitió ampliar su proyección internacional y presentarse en escenarios de alto nivel, incluso en destinos como Dubái.

Sin embargo, recientemente, Natalia París dejó sin palabras a miles de personas con una inesperada noticia que compartió en una entrevista. La modelo reveló que había tomado una decisión en su vida personal, la cual daba un giro y un toque distinto.

Natalia París indicó que tendría autismo tras consulta que le hizo a ChatGPT: “Yo descubrí muy tarde”

Según contó en Lo sé todo, tras dos años de celibato, se había dado una nueva oportunidad en el amor, navegando en un vínculo que le había regresado ese interés y esas emociones.

“¿Se rompió el celibato?”, preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “Sí, obvio, gracias a Dios”.

“¿Hace cuánto se rompió ese celibato?”, indagó. “Oh, hace unos mesecitos”, comentó la DJ.

Al querer saber cómo se sentía con esto, la paisa fue clara en que estaba muy feliz y tranquila, ya que este sentimiento era el que rodeaba al mundo.

“No, lo máximo. Lo máximo. El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. O sea, no debe sentirse enamorado uno siempre, pero, pues, cuando llega otra persona, es como que se enamora uno más de uno mismo. Todo lo que tiene que ver con el amor me fascina”, aseguró ante cámaras.

Al preguntarle por su pareja, la artista fue contundente con lo que decidió, ya que no iba a presentar públicamente a este hombre. La modelo reiteró que este noviazgo sería secreto, alejándolo del ámbito mediático.

“No, hasta allá no, eso ya top secret. Algo sí me ha enseñado la vida de la farándula y es que la vida privada debe mantenerse lo más privada posible”, puntualizó.

“No, ya, esa vida de la farándula la viví hace mucho tiempo con un novio actor. Y ahorita, no, me gusta así en secreto y que no tenga nada que ver con el medio. Ojalá no tuviera redes sociales. Muchas mujeres quieren un hombre millonario. Yo quisiera un hombre que no tuviera redes sociales”, agregó.

Al profundizar sobre esta historia que estaba viviendo, Natalia París, que contó sobre detalle íntimo, aclaró que llevaba el amor de manera desbordada, ya que este hombre llegó a su realidad para despertarle todo de nuevo.

“Después de dos años que piensas que estás así como dormido y llega alguien que te despierta. Vivo el amor todos los días a todas horas, de día, de noche”, dijo sobre su anterior relación, a lo que agregó: “Un aprendizaje impresionante. O sea, hice un upgrade en conciencia a raíz de una tusa que tuve, horrible. Pero uno mejora”.

Natalia París confesó que es demisexual

Meses atrás, volvió a captar la atención mediática tras conceder una entrevista a Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, donde habló abiertamente sobre su vida sentimental. Una de sus confesiones despertó especial curiosidad entre los espectadores, ya que dijo que era demisexual.

“Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual. A ti no te interesa el sexo ni nadie y es muy difícil que te llame alguien la atención, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en palotes”, comentó.