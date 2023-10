Sandra Mazuera, famosa presentadora de ‘Bravíssimo’, reveló que es sapiosexual; ¿qué significa esto?

En uno de los recientes capítulos del programa de entretenimiento, Sandra Mazuera dejó sin palabras a más de un curioso con una particular revelación que hizo. La colombiana no dudó en contar un poco sobre un aspecto personal de su vida, desatando interrogantes en los seguidores del programa.

Sandra Mazuera contó que es sapiosexual

“Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, aunque había muchas cosas que no entendía por mi inexperiencia, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada”, apuntó.