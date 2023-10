¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’?

Alejandra es una mujer muy activa e inquieta razón por la cual desde hace un tiempo no solo aparece en el informativo, sino que le ha puesto gran parte de su atención a comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales, en donde ha logrado tener una muy buena acogida.

En su cuenta de Instagram, la periodista sacó de dudas a sus fans y contó las verdaderas razones por las que no estvuo al lado de su compañero de equipo. De acuerdo con sus apariciones en la red social, la presentadora confesó que estuvo pasando por un virus que logró afectar su garganta y al parecer, se quedó sin voz.

Es por este motivo que debió guardar reposo durante una semana y no se le vio en la primera emisión de Noticias Caracol, sin embargo, ya muchos se sienten más tranquilos puesto que a través de su perfil se mostró feliz y no sola, en compañía de su esposo Alejandro Serrano.

Pero para sorpresa de muchos quienes no sabían más allá de la vida profesional de Alejandra Giraldo, ella ya lleva más de 12 años de relación con su pareja, quien es empresario y que llegó a su vida por un amigo en común.

La presentadora compartió varias imágenes de sus vacaciones en Europa junto a su amado y se les vio muy contentos. “¡La vita é bella! Piazza grande di Arezzo. Esta parada fue muy especial para mí. Les cuento el cuento: Cuando Ale me estaba conquistando, me llamaba en las mañanas por teléfono y me saludaba: ¡Buongiorno principessa! Así que, escuchar esa frase en este preciso lugar, fue lo mejor. Yo sé, exceso de romanticismo, pero así soy yo”, relató la presentadora en una publicación donde se les ve en Italia.