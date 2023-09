Así fue la despedida de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol, ¿para dónde se va?

En tono jocoso, Montoya bromeó con la posibilidad de que Alejandra le trajera un recuerdo de su viaje a su regreso, a lo que ella respondió con risas diciendo que no le traería nada porque él no se lo merecía y que su regreso sería el mejor obsequio.

Alejandra Giraldo y el trastorno por el que se quitó las prótesis

“Es un síndrome de resequedad generalizada, en la piel, la boca, los ojos, los oídos; se me cae el pelo y la saliva se pone extremadamente espesa. Hay momentos en que no puedo comer, es como si se cerrara la tráquea... se pone espesa. Un día amanecí con la cara hinchada. Los síntomas eran tan hartos porque la calidad de vida afecta mucho”, comentó Alejandra Giraldo en aquella ocasión.

Con el objetivo de aliviar sus síntomas, el médico especialista aconsejó a la comunicadora que considerara la posibilidad de retirar sus prótesis mamarias, aunque esto no garantizara una solución completa. Debido a esta recomendación, el 12 de febrero, a sus 39 años de edad, Alejandra se sometió a una cirugía para la extracción de sus implantes mamarios. “Mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreción, entonces ataca la glándula lagrimal, ataca mi glándula tiroidea. Yo tengo hipertiroidismo de origen autoinmune, mi cuerpo no se reconoce como un todo, sino que se ataca a sí mismo y todas esas secreciones que dejo de producir pues me generan unos malestares impresionantes”.