Shakira: madre después de los 40. Esto es lo que se sabe de la hermanita de Sasha y Milan

El mundo del entretenimiento se sacudió esta semana con una noticia inesperada: según el diario El Nacional de España, la estrella colombiana Shakira se convertiría en madre por tercera vez . “Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años”, indicó el medio.

En entrevista con SEMANA, el ibaguereño confesó que el secreto detrás de su éxito es que ha sido fiel a su esencia musical, que se ha movido siempre entre el pop y las canciones románticas. Aunque no descartó poder participar de alguna canción del género urbano. “Yo no satanizo géneros ni bloqueo ideas para nada, si a mí la canción me entusiasma y al artista le parece que le puedo sumar de alguna manera, bienvenido. Ahora, yo hacer algo urbano mío, creo que no. No me veo en eso, creo que hago otras cosas mejor que eso”, confesó el artista.