¿Ha cambiado mucho? Así se veía Alejandra Giraldo cuando comenzó en el periodismo

Junto a esto, la periodista suele permanecer activa en los escenarios digitales donde no solo muestra parte de su trabajo, sino que también abre su corazón y habla de su familia, entre otros temas. En ese sentido, desde hace meses, Giraldo dio a conocer que el estado de salud de su mascota y compañero fiel, Napoleón, un perro al que le dice de cariño ‘Napito’, no se encuentra bien , ya que el canino adquirió una bacteria que lo inmovilizó y atacó primordialmente su columna.

No cabe duda de que Alejandra ha causado muchos amores en las redes sociales y en los televidentes, y es así como algunos han querido indagar en el pasado de la famosa. En este sentido, empezó a circular un divertido video de la presentadora en sus inicios en la televisión colombiana.

Alejandra Giraldo se ha caracterizado por su belleza, carisma y profesionalismo para estar frente las cámaras de Noticias Caracol día tras día. Gracias a su personalidad, Alejandra hace poco mostró un video en el que se recopilaban algunos de sus momentos más célebres, cuando aún no era una famosa conductora de televisión.

Sin embargo, las imágenes no duraron mucho al aire, pero los miles de fanáticos de Giraldo se empeñaron en mantener el video y hace poco se volvió viral, no solo por las risas que causó el momento sino también por el supuesto cambio físico que ha sufrido Alejandra. En las imágenes aparece con un color de cabello más oscuro y natural, un look informal (en comparación a los trajes que debe utilizar para las pantallas, hoy en día).