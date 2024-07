Actor de ‘El cartel de los sapos’ se destapó y se declaró abiertamente gay; contó su proceso con los hombres: “Me gustó”

Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, se convirtió en protagonista de distintos espacios en los medios, debido a las entrevistas que realiza con todo tipo de famosos. Este proyecto arrancó hace muchos años y se consolidó en 2020, amenizando la pandemia de muchas personas.

Al ganar popularidad entre los usuarios de redes sociales, este escenario recibió a todo tipo de celebridades, charlando sobre sus carreras, sus vidas, sus historias y sus realidades. La presentadora logró charlar con personajes como Roberto Cano, Andrés Sandoval, Juan Felipe Samper, Alejandro Estrada, Carolina Guerra, Luly Bossa, Lina Tejeiro, Juan Diego Vanegas, Carolina Ramírez, Verónica Orozco, entre otros.

Sin embargo, recientemente, Diva Rebeca llamó la atención con la entrevista que se le hizo a un conocido actor de la televisión, quien ganó popularidad por su trabajo en distintas producciones. Se trata de Juan Manuel Lenis, quien integró los elencos de proyectos como El cartel de los sapos y Pa’ quererte.

El artista fue entrevistado sobre algunos detalles de su vida sentimental. | Foto: @juanmalenis

En la charla con el artista, la presentadora indagó sobre su situación sentimental y emocional, llevándolo a confesar un poco del proceso que ha lidiado con el pasar del tiempo en un ámbito privado. El diálogo funcionó como escenario para que el artista soltara parte de su intimidad y hablara abiertamente de su atracción por los hombres.

“Desde chiquito sabía que me gustaban los niños. Tenía mucha libertad, era social y muy curioso, me dio mucho temor de compartirlo con mis papás. Uno crece creyendo que esto no puede ser, que no puede pasar. Sentía una admiración por sus cuerpos. La moda es hablar esto sin tapujos. La moda no es ser o no ser homosexual”, contó ante cámaras.

El actor indicó que fue muy difícil descubrirse en este sentido, pues tenía novia y las cosas no fluían como esperaban. Allí fue cuando conoció a alguien y todo dio un giro, acercándose con esa persona de una forma sexual.

Juan Manuel Lenis habló sobre su vida personal y privada. | Foto: Instagram @juanmalenis

“Yo tenía una novia en ese momento. Mi novia en ese momento me dijo, creo que es mejor que terminemos porque no me has agarrado nada. Mi amiguita. En esa época conocí a alguien y tuve el primer acercamiento y me sorprendí un poco de cómo reaccioné, pero me gustó”, afirmó.

Esto, según contó, pasó en Cali, previo a venirse a vivir a Bogotá. En su sentir, prefirió guardarse esta atracción y pensar que se “iba a curar” en algún momento. Juan Manuel siguió en relaciones con mujeres, hasta que se dio cuenta de que esto no era algo que realmente le gustara.

“Con las últimas novias dije que también me gustaban los tipos. Ahí conocí a un man que tenía novia y estaba pasando por lo mismo y ahí ya les terminamos a las novias y nos cuadramos nosotros. Yo tenía ese impulso y ese deseo, pero no lo había materializado. Siempre he pensado que si esto no fuera un tabú y uno pudiera hablar con los papás de lo que está sintiendo, quizás uno no tuviera que pasar por tantos dolores”, afirmó.

El actor apuntó que su mamá se molestó bastante y duró casi 15 días en total negación, pero poco a poco esto se transformó.