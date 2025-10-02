El reconocido cantante Nicky Jam se graduó de una universidad colombiana: este es el título que recibió

Nick Rivera Caminero, más conocido por su nombre artístico Nicky Jam, es un cantante y compositor que se ha destacado por su trayectoria y ser uno de los pioneros en el género urbano. Además, de haber incursionado en otros estilos musicales, pero resaltando con su estilo único y creatividad.

Gracias su talento e impacto en la industria musical ha recibido varios premios y nominaciones, entre ellas a los Grammy Latinos, en el que fue ganador por Mejor interpretación urbana, y a los Latin American Music Awards, recibiendo tres reconocimientos.

De igual manera, se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos de talla internacional, sobrepasando los mil millones de reproducciones en reproducciones musicales y haber sido reconocido por la revista Billboard.

El cantante suele compartir contenido de su carrera profesional y un poco de su vida privada en su perfil de Instagram en el que tiene más de 43 millones de seguidores. Sin embargo, el día de hoy sorprendió a los usuarios al subir 3 fotos y un boomerang en los que tiene puesto una toga y el birrete junto a un diploma que carga en sus manos.

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, escribió.

En menos de un día la publicación ya superó los 600 mil me gusta y cuatro mil comentarios, entre los que los seguidores, fanáticos e incluso otros artistas amigos del cantante lo felicitaron por su nuevo logro.

“Orgulloso de mi hermano”; “Felicitaciones, eres inspiración”; “Siempre nuestro orgullo Nicky, nos das tanto para aprender y seguir”; “¡Qué orgullo! Felicitaciones campeón”; “Felicidades, rompiéndola como siempre”; “Felicidades hermano, te mereces eso y más. Eres un hombre luchador”, fueron algunos de los mensajes.

Las palabras de Nicky Jam cuando recibió el título

El cantante subió a la tarima, recibió la banda académica, el diploma y aprovecho para decir unas palabras.

“Primero que nada saludos a todos. Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están conmigo hoy en día, muchos no están vivos, un barrio muy difícil de criarse y de verdad que estar aquí, para mí es un honor”, comenzó diciendo Nicky Jam, recordando su infancia, en la que atravesó por algunas dificultades.