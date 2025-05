En primer lugar, Maturana dijo que las Eliminatorias sudamericanas no son para angustiarse, pues el combinado patrio clasificará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

”Esta Eliminatoria no es para angustiarse, si vamos a clasificar, lo que tenemos que hacer es armar el equipo para el Mundial . Colombia tiene la sensación que tiene como ser un gran equipo”, expresó Maturana.

”Mi sentimiento por Nacional es total. Yo tengo mis códigos, yo estoy en Nacional para lo que en un momento determinado quieran, pero no soy capaz de ir a decir lo que tienen que hacer , nunca me meto en el trabajo de los demás”, dijo.

“Yo tuve la oportunidad de hablar con Marino, fui muy transparente, porque yo le dije que si yo quería hacer una apuesta en el fútbol con alguien, en ese momento yo la haría por él, pero necesitaba saber cómo tenía la cabecita, cuál es la razón. En mi recorrido por los cuatro continentes donde yo he trabajado, siempre que me arrimó a un jugador y me habla algo de la mamá, esos jugadores terminan triunfando porque tienen una ilusión, un sueño”, indicó.