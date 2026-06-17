¿Qué es el SOH y por qué es clave en un eléctrico usado?

Cuando una persona adquiere un vehículo eléctrico usado, es sumamente importante tener en cuenta varios factores, entre ellos el SOH, que son las siglas de State of Health o, en español, Estado de Salud de la batería del carro.

¿Cuál es la diferencia entre un carro híbrido y un híbrido enchufable?

El SOH es el porcentaje de capacidad que conserva una batería respecto a cuando salió de fábrica. De acuerdo con Granautos, si una batería presenta un SOH que está al 100%, esta almacenará exactamente la misma energía que cuando se encontraba nueva.

En cambio, si el porcentaje se reduce a un 80%, significa que el coche perdió el 20% de su capacidad original, afectando la autonomía del vehículo.

Es por ello que el SOH es el indicador más importante al momento de evaluar un vehículo eléctrico usado. No obstante, se debe tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el historial de la batería del carro, ya que representa entre el 40% y el 60% del valor total de este.

Si un carro eléctrico usado tiene una batería en buen estado, estará conservando casi todo su valor de mercado, pero si al revisar presenta una degradación sumamente importante, el comprador interesado podría realizar reemplazos que costarían entre los 33 y 55 millones de pesos, teniendo en cuenta la marca y modelo.

El porcentaje de SOH determina la capacidad que conserva la batería respecto a cuando salió de fábrica. Foto: Getty Images

¿Cómo se degrada una batería de un vehículo eléctrico usado?

Las baterías pierden su capacidad por medio de tres factores:

Ciclos de carga: Al momento en el que la batería de un carro eléctrico se carga de 0% a 100%, este cuenta como un ciclo. Usualmente, estas unidades de almacenamiento energético están hechas con el objetivo de soportar entre 1.500 y 3.000 ciclos. A partir de ello, comienza a caer por debajo del 80% del SOH.

Al momento en el que la batería de un carro eléctrico se carga de 0% a 100%, este cuenta como un ciclo. Usualmente, estas unidades de almacenamiento energético están hechas con el objetivo de soportar entre 1.500 y 3.000 ciclos. A partir de ello, comienza a caer por debajo del 80% del SOH. Temperatura: Aquellas zonas que generan un calor extremo aceleran la degradación de la batería. Ciudades como Barranquilla y Cartagena impactan más que lo que puede ser en Bogotá

Aquellas zonas que generan un calor extremo aceleran la degradación de la batería. Ciudades como Barranquilla y Cartagena impactan más que lo que puede ser en Bogotá Patrones de uso: Siempre cargar el carro eléctrico al 100% y descargarlo cuando se encuentra en 0% genera mayor degradación que cuando se mantiene entre el 20% y el 80%.

Rangos del SOH

El SOH tiene establecido una serie de rangos que permiten conocer cuándo es el momento indicado para cambiar la batería de un vehículo eléctrico. Este se presenta de la siguiente manera:

SOH Estado de la batería Vida útil estimada 95% - 100% Excelente Más de 5 años de uso normal 85% - 94% Bueno Entre 3 y 5 años 75% - 84% Aceptable Entre 2 y 3 años 65% - 74% Desgastado Entre 1 y 2 años Menos de 65% Crítico Sustitución recomendada a corto plazo

Cabe mencionar que el SOH es obtenido por medio del BMS (Battery Management System) del carro, el cual es un computador interno que está diseñado para registrar la capacidad nominal original del vehículo, al igual que su medida actual (por medio de KWh).

Cosas a exigir antes de comprar un carro eléctrico usado

Granautos establece que, antes de comprar un carro eléctrico usado, se tiene que tener en cuenta varios aspectos: