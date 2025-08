Independiente le responde Álvaro Angulo por sus quejas económicas: revienta escándalo en Argentina

“Cuando yo llego a Independiente lo hago libre desde Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí el 85% de mi pase , no el 50% como se decía en la prensa argentina”, arrancó afirmando Angulo.

Luego, añadió: “Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar, pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club”.

Y sentenció: “Me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas, que tenían, pero mencioné que habíamos pactado otra cosa, que yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera”.