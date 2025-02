Álvaro Angulo marca con Independiente: error de rival terminó en golazo y el video es tendencia

“No me he pronunciado, hasta ahora, en cuanto al tema de Atlético Nacional. Lo dejé pasar y todo, y dije que cuando existiera la posibilidad lo iba a hablar. Lo que se dice por ahí, o lo que se escucha en redes sociales, al final creo que entendieron mal el mensaje ”, dijo Álvaro, en diálogo con El Vbar Caracol .

“ Yo esperé a Atlético Nacional hasta el final, estoy agradecido con Nacional y siempre estuve a disposición del club , esperé hasta el final al club, y lastimosamente no se pudieron dar la cosas. Yo tomé la decisión de venir a Independiente, pero sí para recalcar y para que el hincha sepa que yo siempre quise, siempre mi deseo fue quedarme”, añadió.

“No es como se dice por ahí, que se están diciendo muchas cosas, yo solamente exigí lo que creo que era mi valor. La última oferta que yo tuve de Nacional fue el 4 de diciembre, y fue la segunda oferta que me hicieron, que desafortunadamente no se llegó a lo que yo como jugador esperaba y desde ahí no recibí ninguna otra oferta”, sentenció.