¿No le pagaron la prima a tiempo? Esto es lo que puede hacer y las sanciones que enfrenta el empleador

El mes de junio fue uno de los más esperados por millones de trabajadores en Colombia, ya que reciben la primera cuota de la prima de servicios, una prestación social que representa un importante ingreso adicional. Sin embargo, algunos empleados no recibieron este pago antes de la fecha límite, el 30 de junio.

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La prima de servicios corresponde al pago de 30 días de salario por cada año trabajado, o de manera proporcional al tiempo laborado cuando este es inferior a un año. Esta prestación se paga en dos momentos del año: la primera mitad en junio y la segunda en diciembre.

Miles de trabajadores debieron recibir el pago de la prima. Foto: Imagen creada con IA Gemini

¿Qué hacer si no le pagaron la prima?

El primer paso es solicitar por escrito a la oficina de nómina o al área de talento humano una revisión detallada de la liquidación y la corrección del pago, en caso de que exista un error.

Si la empresa no atiende la solicitud o no corrige la situación, el trabajador debe presentar un reclamo formal por escrito, explicando las razones por las cuales considera que la prima no fue pagada correctamente o no fue consignada.

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En caso de que tampoco exista una respuesta satisfactoria, la siguiente instancia es presentar una querella ante el Ministerio del Trabajo, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

¿Qué consecuencias enfrenta el empleador?

Cuando la prima de servicios no es pagada dentro del plazo legal, que para el primer semestre vence el 30 de junio, el empleador puede enfrentar diferentes sanciones.

Sanciones por no pagar la prima. Foto: Composición de El País con imágenes de Pocki IA y Getty

Entre ellas está el pago de intereses moratorios, calculados con base en la tasa de usura fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto significa que la empresa no solo deberá cancelar la prima adeudada, sino también los intereses generados por el retraso.

Además, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece una sanción por la demora en el pago de salarios y prestaciones sociales. El valor de esta penalidad dependerá de las circunstancias del caso y del tiempo que haya transcurrido sin que el trabajador reciba el dinero que le corresponde.

Si el incumplimiento persiste, el empleador incluso podría enfrentar sanciones adicionales, entre ellas el pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados al trabajador.