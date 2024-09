Más del 50% de los jóvenes en Colombia no saben cómo manejar un presupuesto. Este videojuego busca enseñarles de educación financiera

De acuerdo con el último informe de capacidades financieras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el 44% de los jóvenes en Colombia no ha ahorrado en los últimos 12 meses, y un 58% no podría cubrir un gasto imprevisto. Asimismo, indicadores del Banco de la República (2022) muestran que más del 50% de los jóvenes en Colombia no saben cómo manejar un presupuesto o planificar sus finanzas a largo plazo. Además, solo un 15% tiene algún conocimiento básico sobre inversiones.