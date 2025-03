Estos son los errores que debe evitar al invertir. No ponga la plata en activos que están de moda, sin entender cómo funcionan

Aunque no existe una fórmula universal, se recomienda seguir principios básicos para evitar errores. SEMANA consultó a dos expertos en finanzas personales, quienes trazaron una guía especialmente diseñada para los que se inician en el mundo de las inversiones y destacaron las acciones que se deben evitar.

Desconocer el perfil de riesgo

Édgar Jiménez, educador financiero en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, explica que, cuando las personas no conocen su perfil, suelen invertir en activos que no son adecuados para sus necesidades. Así, por ejemplo, si una persona conservadora pone 10 millones de pesos en un producto de alto riesgo, como las acciones, esa inversión se convertirá en una tortura, “porque va a estar sufriendo cada vez que revise su saldo y lo vea más bajo, así sean solo 10.000 o 20.000 pesos menos”.

En el perfil de riesgo está incluida la edad. No es lo mismo apostarle a una acción a los 20 años que cuando falta poco tiempo para la pensión.

Invertir sin finanzas sanas

Antes de empezar a invertir, la recomendación es tener las finanzas sanas. Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero, recalca este error frecuente: “Muchas personas piensan que las inversiones los van a ayudar a resolver un problema de ingresos, de deuda o de gastos, y eso no es así. Las inversiones no solucionan problemas en finanzas personales”.

Para este economista, las inversiones son una consecuencia de unas correctas finanzas personales. “Estas consisten en tener gastos controlados con un presupuesto, unas buenas deudas, básicamente no sobreendeudarse, ingresos diversificados y que ojalá sobrepasen los gastos y la capacidad de ahorro”.

No educarse

Al igual que en otros aspectos de la vida, invertir requiere educación y preparación. Es fundamental no delegar en otros la responsabilidad de decidir dónde y cuánto dinero invertir, ya que, al final, es el capital propio el que está en juego. Comprender a fondo el activo en el que se están poniendo los recursos es una pieza clave para tomar decisiones informadas y minimizar riesgos.

Jiménez añade que otro error es no analizar previamente las plataformas de inversión en las que se planea poner el dinero. “Hay unas muy interesantes, incluso legales, normales, pero resulta que funcionan en el exterior, en las Islas Británicas, y en ese caso, si uno tiene un reclamo, ¿cómo lo va a hacer? Además, todo está en inglés… ¿Usted habla inglés?”, advierte. Asegura que, si lo que se quiere es tener el dinero afuera, se puede hacer desde Colombia. Acá ya existe una gran cantidad de productos financieros que permiten invertir en pesos en activos internacionales.

Olvidar la edad o el plazo

Jiménez precisa que el tipo de producto de inversión, asimismo, está asociado a la edad de las personas. Quienes están pensionadas o cerca de la edad de jubilación deben concentrarse en preservar su capital. “En mi opinión, este grupo poblacional no debería invertir en acciones, pues debe cuidar su capital y orientarlo hacia activos de bajo riesgo, como CDT, fondos de inversión en bonos de deuda de países como Estados Unidos o de Colombia. Esos títulos no dejan de tener riesgo, porque siempre lo hay, pero es más bajo”, puntualiza.

A los jóvenes les recomienda acciones y relajarse un poco. La idea no es que estén mirando la cuenta a cada momento y si la acción bajó o subió tres centavos. “La plata me debe dar bienestar, no preocupaciones”, enfatiza el profesor de la Tadeo Lozano.