En qué invertir

Al mismo tiempo, hay un grupo que considera que los activos están baratos y que es el momento de comprar, pues probablemente ya no bajarían más y lo que venga de aquí en adelante es ganancia .

Los motivos de preocupación son muchos. En el frente internacional está la incertidumbre relacionada con una guerra comercial, en la que probablemente no haya ganadores, sino millones de perdedores, que apenas estaban recuperándose de la alta inflación que se produjo después de la pandemia y que ahora se enfrentarían a una nueva escalada de precios.

Sin embargo, ese no sería el impacto que se sentiría en Colombia, al no pertenecer a uno de los bandos en la guerra comercial. El país sí se vería afectado por una desviación de comercio de aquellos productos que no lograrían venderse en Estados Unidos y que terminarían generándole una competencia desigual a la industria local.