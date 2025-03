Aprenda a ahorrar y salir de deudas con este programa antioqueño de mentoría financiera

Para invertir es necesario ahorrar. De hecho, la recomendación de los expertos es que el 20 por ciento de los ingresos se ahorre. Sin embargo, la realidad de muchos hogares colombianos no lo permite. Aunque el porcentaje de ahorro en las familias aumentó durante el segundo trimestre del 2024 y llegó al 13, 4 por ciento con respecto al 2023, según cifras del DANE, aún no alcanza los niveles previos a la pandemia.

A diferencia de cursos tradicionales sobre economía y finanzas personales, este acompañamiento incluye asesoría personalizada y estrategias prácticas adaptadas a los diferentes momentos de la vida financiera de cada persona . En las sesiones de las mentorías se aprende sobre endeudamiento, administración del gasto, tasas de interés, cómo usar las tarjetas de crédito y, según cada caso particular, cómo adquirir el hábito del ahorro, clave para alcanzar las metas financieras.

“Conocí el programa porque, inicialmente, quería un subsidio de vivienda con mi esposo. Al recibir asesoría en el programa ‘Camino a mi casa de Comfama’, me remitieron a la Mentoría para organizar mis finanzas y mejorar nuestra capacidad de endeudamiento como familia”, contó Zuluaga.

Catalina Montoya es otro ejemplo de cómo la educación financiera puede transformar la relación con el dinero. Su meta a mediano plazo es regalarle una casa a su hija. “Fui a la sede de Comfama en Manrique a preguntar por un subsidio de vivienda. Me explicaron que debía contar con un ahorro previo y me hablaron del programa de Mentoría. Hice el diagnóstico y los resultados me mostraron mi realidad financiera en ese momento. A partir de ahí, empecé a trabajar con un mentor”, explicó.