Inflación: ¿Por qué el costo de vida no baja más rápido? Aquí algunas de las razones

Este año arrancó con cambios en la junta directiva del Banco de la República, que ahora tiene cuatro de sus siete miembros nombrados por el presidente Petro o en representación suya (como es el caso del ministro de Hacienda). Eso ha generado suspicacias entre quienes consideran que, con esta composición, la junta podría tomar decisiones menos técnicas y más políticas. No obstante, la mayoría de expertos consultados no creen que ese sea el caso. “El número de votantes que anticipan ser más agresivos en recorte de tasas no es mayoría en la junta, y los riesgos al alza en inflación limitan dicha postura”, opinan en Skandia. Igualmente, en Itaú Colombia piensan que la llegada de nuevos miembros de junta directiva hace parte del proceso institucional y que las decisiones de tasa de interés se irán acoplando a la nueva información.