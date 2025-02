Codirectora del Banco de la República, nombrada por Petro, asegura que ningún ministro ha tenido injerencia en sus decisiones

O.A.: No va a poder solucionar algo que es estructural. Es algo con lo que tienen que lidiar todas las administraciones cuando llegan. El Gobierno Samper, por ejemplo, llegó y no sabía acerca de la situación de ingresos, pero había propuesto en su plan de gobierno un inmenso programa de gasto social: “El salto social”. Fue necesario acudir al Congreso de la República para hacer una reforma tributaria a fin de poder financiar una parte. Ha habido Gobiernos que han tenido una mejor situación en ingresos o han logrado controlar más el gasto o han hecho combinaciones para poner impuestos, reducir algo el gasto, diferir. Con esas fórmulas han logrado aproximarse a un mejor escenario. Ahora venimos de un gasto que en la pandemia pensábamos que era temporal, que luego se reduciría; no fue así. Solo hasta ahora volvemos a estar en el mismo nivel de la pandemia, época en la que hubo gastos extraordinarios que eran necesarios. Todos los países lo hicieron.

O.A.: En este punto voy a citar una columna de Jorge Iván González, que fue director de Planeación de este Gobierno, y se refirió a la manera en que las instituciones, como este banco central, nos moldean. Por un lado, los requisitos para ser codirector, y los cumplen con mucha solvencia los dos codirectores que designó el presidente, son exigentes. Creo que ellos van a llegar a trabajar como todos: en función del aparataje técnico que tenemos. Seguramente, tendremos coincidencias y también divergencias, pero siempre es la institución y nuestro mandato lo que se impone. En mi caso, no porque me haya nombrado el presidente tengo que estar alineada con la posición del Gobierno. Me rijo por mi criterio y jamás he tenido injerencia de los ministros de Hacienda en mis decisiones en la junta. José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y ahora Diego Guevara han sido respetuosos de todos los miembros de la junta. En algunas ocasiones, en mi trabajo, he coincidido con César Giraldo; con Laura Moisá no, pero me parece que son profesionales que van a engranar en el trabajo independiente de la junta. No hay razón para pensar en riesgos de no autonomía.