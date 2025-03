En medio de la volatilidad extrema, ¿es buen momento para entrar al negocio de las criptomonedas?

Pablo Arboleda, CEO de Wenia, advierte que los resultados históricos de bitcóin no garantizan la evolución o resultados futuros. | Foto: Cortesia Bancolombia

En este contexto, las noticias geopolíticas han desempeñado un papel determinante en el apetito por el riesgo, con factores como las tensiones internacionales y las políticas económicas, influyendo en las expectativas de los inversionistas. Adicional a esto, bitcóin y su precio no son ajenos a las condiciones macroeconómicas. Actualmente, los mercados financieros se encuentran en medio de incertidumbre generada por expectativas de inflación y tasas de interés altas, que limitan las perspectivas de liquidez amplia.

La creación de una reserva estratégica de bitcóin, por parte del Gobierno de Donald Trump, ha impactado la adopción y el desarrollo de la industria de los criptoactivos. (Win McNamee/Pool Photo via AP) | Foto: AP

P.A.: En Colombia, existe una regulación en materia de prevención de lavado de activos para empresas que desarrollan negocios con activos digitales. Diferentes entidades del Estado, como el Banco de la República, la Dian y las superintendencias Financiera y de Sociedades, han emitido conceptos sobre una aproximación al tratamiento jurídico, contable y tributario de los criptoactivos. Sin embargo, aún no se cuenta con una ley específica que regule a los actores y su participación en el mercado de criptoactivos. Recientemente, se ha radicado nuevamente un proyecto de ley en la Cámara de Representantes con este propósito.

P.A.: La decisión de comprar bitcóin u otros activos digitales depende del perfil de riesgo y los objetivos de inversión de cada persona. Si bien el mercado de los criptoactivos es volátil y su comportamiento futuro no puede predecirse con certeza, su crecimiento a lo largo del tiempo ha demostrado ser significativo. Una mirada a su evolución histórica lo demuestra: en 2015, su precio máximo fue de 504 dólares; en 2020, alcanzó los 25.000 dólares; y en 2024, superó la barrera de los 100.000 dólares, marcando un nuevo máximo histórico. No obstante, como lo mencionamos, estos resultados históricos de bitcóin no garantizan la evolución o resultados futuros. Además, bitcóin se ha convertido en una opción interesante para diversificar un portafolio de inversión. En diciembre de 2024, BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, afirmó que una asignación del 1-2% en bitcóin dentro de una cartera es “razonable” para los inversores que desean mantener exposición a este activo. Para aquellos que buscan exposición al dólar o el euro con menor volatilidad, existen alternativas en la industria de los criptoactivos, como las stablecoins. Por ejemplo, USDC o EURC, emitidos por Circle y respaldadas por activos tradicionales, ofrecen una opción más estable dentro del mercado de los criptoactivos, se puede encontrar en la plataforma de Wenia.