El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

El presidente, Gustavo Petro, dio una alocución, este 23 de diciembre en la noche, en la que habló de diversos temas.

Salario mínimo

El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo ordena la Constitución.

​Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro, durante una alocución de este 23 de diciembre, en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026. El jefe de Estado no dio a conocer monto alguno, ante la expectativa que mantienen los colombianos.

Según dijo, por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos. Según la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018, cuando tuvo un aumento de 4,7 %”, agregó.

En 2022, el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento del 16 %. Después se decretó otra alza del 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025, el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento del 9,54 %.

Para el presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.

Zonas de concentración

El presidente Petro también confirmó que el año entrante habrá cinco zonas de concentración de jóvenes integrantes “del actual conflicto”.

El anuncio lo hizo el jefe de Estado en la alocución televisada por los medios públicos y privados este martes, en la cual aseguró: “Queremos que el próximo año sea un año de metas conquistadas, de cambios reales, ya lo mostraremos, de paz”.

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de la República

En este sentido, aseguró que “la paz va a tener, el año entrante, cinco zonas de concentración de jóvenes, en la mayoría, integrantes del actual conflicto que gira alrededor de la codicia, no de las ideologías, y donde las economías ilícitas se han vuelto el motor del asesinato en Colombia”.

Petro reconoció que existen muchas dificultades en ese proceso, máxime cuando existe “un contexto internacional adverso, como todos sabemos”.

Sin embargo, enfatizó que el objetivo con esas cinco zonas, que cubren el sur y el norte del país, y el Catatumbo, es dar “unos primeros pasos sólidos a lo que va a ser la desnarcotización de Colombia, y el que podamos tener oro lícito y títulos a la pequeña minería, títulos al campesinado, estén en ley segunda, que son zonas ambientales o no, y transformar, entonces, la economía de esas zonas por economías lícitas”.

El presidente Petro insistió en que el “mejor mensaje que se puede dar en Navidad es la paz, que cese esta eterna, ya casi —pareciera— perpetua, son los 100 años de soledad de Colombia, de matarnos entre nosotros mismos, por cualquier motivo, y cada vez más, por la codicia”.

“Pedí que en Navidad no se matara a nadie, por lo menos. Ojalá se cumpla esa orden presidencial, ya veremos”, dijo.

Emergencia económica

El jefe de Estado defendió el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró la denominada Emergencia Económica y Social por 30 días para hacerle frente a la supuesta crisis fiscal de la nación.

El jefe de Estado explicó cuál es el origen del déficit primario, es decir, cuando los ingresos son menores que los gastos de la administración.

“Si hay déficit primario y la tasa de interés real (del Banco de la República) está por encima de la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo, que hay que prevenir; es un hecho sobreviniente. Esta es la base de por qué tenemos que decretar la emergencia económica”, explicó.

Uno de los principales argumentos del mandatario para adoptar este estado de excepción es el archivo de un segundo proyecto de ley de financiamiento en las Comisiones Económicas del Congreso de la República: en las vigencias de 2025 y de 2026.

“El Congreso irresponsablemente, en dos ocasiones, ha hundido la ley fiscal, y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, insistió.

Insistió en que “es absolutamente imprescindible” bajar el déficit primario de Colombia, porque con las actuales tasas de referencia del Emisor y la actitud de las Comisiones Económicas del Congreso con la conducta del Banco de la República y del Congreso, colocaron “hoy la deuda es insostenible”.

Al respecto, dijo el mandatario que es necesario establecer una nueva reglamentación impositiva para “evitar que el futuro pueda ser de crisis económica”.

“Este Gobierno ya recortó el gasto al máximo; lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer, no es posible. Tampoco podemos recortar en seguridad; solo queda una posibilidad: recortar la inversión pública, que básicamente son pagos de carreteras por contrato hechos antes, y tendríamos que incumplir los contratos, o que los dueños de esas concesiones devuelvan plata que tienen guardada en fiducias”, aseguró.

Por eso —dijo el presidente Petro— “lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos”, afirmó.

El jefe de Estado adelantó algunas de las medidas que se adoptarán próximamente amparadas en la declaratoria de emergencia económica:

— Un impuesto al patrimonio que afectará al 0,6 % de las familias colombianas, y que permitirá recaudar $1,7 billones.

— El impuesto a la renta, del que dijo “hay que subirlo más a los sectores más ricos”, porque la emergencia se dio “por un hecho sobreviniente”.

— Nuevos impuestos para cumplir la orden de la Corte Constitucional de nivelar los regímenes contributivo y subsidiado, y que tendrían un impacto de $3,7 billones adicionales.

— El presupuesto para la salud de 2026, que ya está en el presupuesto general, debe financiarse con el decreto de emergencia. En 2019 era de $41 billones; hoy es de $73 billones.

El presidente, que cambiaba de tema en cada instante, como suele hacer en sus intervenciones, terminó hablándole a la Corte Constitucional, encargada de revisar su declaratoria de emergencia económica, y comparando a la corporación con Jesucristo. “Cuando Jesús, que se conmemora su nacimiento este día, peleó, fue por la vida, por eso lo mataron, por la vida, por la luz, luz y vida, no oscuridad y muerte, señores de la Corte Constitucional”, aseveró.

En su intervención, el mandatario dijo que la economía colombiana “está reactivada” y se espera pasar de la meta prevista para 2025, que es del 2,7 %.

Esto se debe “al cambio de modelo económico, que ojalá se sostenga en el tiempo”, pues señaló que el país se puede endeudar más, pero debe alcanzar un superávit fiscal.

“La política económica del Gobierno en este año logró equilibrar de nuevo un tema fundamental, y es que los ingresos tributarios crezcan más que el gasto primario. Este es el inmenso logro del cambio del modelo económico. Si mantenemos los criterios del cambio del modelo económico, lo que tendremos es la reactivación económica, muchísimos más puestos de trabajo, más equidad y un salario mínimo real más alto, con mejores condiciones laborales, y todo eso constituye más equidad social”, concluyó.