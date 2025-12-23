POLÍTICA

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

El jefe de Estado los saludó en el marco de la alocución que realizó este 23 de diciembre.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 1:28 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El presidente, Gustavo Petro, saludó a sus exministros detenidos Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “Y encima nos ponen presos a los profesores que enseñan economía heterodoxa, es una persecución a la ciencia diciendo mentiras y cogiendo los presos en Navidad. Y un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. Que no se robaron un peso”, señaló el jefe de Estado.

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD
Gustavo Petro insiste en defender a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a las escandalosas pruebas en su contra por escándalo de la UNGRD

“No los están juzgando por eso, ojo, sino porque dicen que estaban tramitando el proyecto de congresistas en el Gobierno, y yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque, no de nosotros y otros de la comisión interparlamentaria, simplemente nunca estuvo de acuerdo y se acabaron y no los entregó Ricardo Bonilla a la UNGRD”, agregó el mandatario tras saludarlos.

La captura de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco representa uno de los capítulos más importantes del escándalo y la investigación por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Como pocas veces ha ocurrido, la Justicia llegó hasta la cúpula del Gobierno, esta vez del presidente Gustavo Petro. En la trascendental y drástica decisión emitida el pasado 18 de diciembre, Aura Alexandra Rosero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, concluyó que los exministros eran merecedores de la medida de aseguramiento más extrema establecida en el Código Penal: la cárcel. Esto pese a que la Fiscalía había pedido la detención domiciliaria.

Política

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Política

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Política

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

Política

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Política

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

Política

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Política

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Macroeconomía

Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

Política

Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

Política

“Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel. ¿Le parece coherente?”. Revelan chats de la senadora Isabel Zuleta reclamando por operativos contra delincuentes

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en prisión Foto: Suministrada a Semana

Los argumentos de la magistrada, que dejaron de una sola pieza a los exministros de Interior (Luis Fernando Velasco) y Hacienda (Ricardo Bonilla), resaltaron la gravedad de los hechos registrados entre mayo de 2023 y febrero de 2024, y la constitución de “una empresa criminal” para la compra de la conciencia de congresistas con el fin de que dieran su voto a las reformas y a multimillonarios empréstitos de la Nación ante la banca internacional.

“Se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron, a través de un tercero, un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías con el propósito de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, valiéndose de recursos del erario”, afirmó la magistrada.

Según la decisión que los llevó a la cárcel, Bonilla, como ordenador del gasto, tenía la última palabra cuando se hablaba de garantizar el presupuesto y desembolsar los cupos indicativos (contratos) que exigían los congresistas. Velasco, como jefe de la cartera política, era el encargado de convencer a los congresistas de dar su voto favorable, también con contratos de la UNGRD.

Para la magistrada, el “acuerdo de voluntades entre los dos ministros se hizo a plena luz del día, en espacios públicos y con un reducido número de testigos”. “En este tipo de criminalidad confluyen prácticas de corrupción que se gestan y ejecutan en los más altos niveles de la administración pública, los cuales, por su naturaleza sofisticada y su impacto estructural, resultan particularmente lesivos para los intereses colectivos”, narró la magistrada al tomar la decisión.

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue capturado al finalizar la audiencia. La Fiscalía había pedido detención domiciliaria, pero la magistrada lo mandó a la cárcel.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue capturado al finalizar la audiencia. La Fiscalía había pedido detención domiciliaria, pero la magistrada lo mandó a la cárcel. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Vale anotar que el presidente, Gustavo Petro, también cuestionó hace unos días a la justicia en Colombia por cuenta del caso de sus exministros: “Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la Fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados. En todos los gobiernos anteriores los usaron. Cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi Gobierno, entonces ahí sí hay presos”.

Mas de Política

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

RTVC suscribió un millonario contrato para ejecutar en 16 días.

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Concejo de ministros Gustavo Petro hoja Coca

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

"Esta colaboración entregará datos en tiempo real, análisis profundos y modelado predictivo para informar al público, los medios y los interesados a lo largo del ciclo electoral"

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Julián López, Gustavo Petro y Lidio García.

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

Noticias Destacadas