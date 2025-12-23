¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Elegir dónde comer durante un viaje puede convertirse en una de las preocupaciones más grandes para muchos viajeros, pues en un destino desconocido aumenta el riesgo de enfrentarse a una mala experiencia culinaria y, lo peor de todo, a gastos que no siempre justifican la calidad.

Por eso, con el objetivo de evitar caer en estas trampas turísticas, The New York Times comparte algunas recomendaciones de escritores gastronómicos viajeros para tener en cuenta y elegir la mejor opción en cuanto a restaurantes, menús y precios, según las necesidades de cada viajero.

1. Preguntar sobre el lugar a otras personas

Aunque revisar reseñas en plataformas como Google o Tripadvisor puede resultar práctico, quienes realmente conocen la escena gastronómica del destino son los locales. Por esta razón, según Regan Stephens, escritora radicada en Filadelfia y cofundadora del sitio web de guías de viaje Saltete, lo mejor es intentar conocer sus opiniones.

“Busco a las personas que viven en el lugar, que pasaron allí su vida y lo conocen mejor que nadie”, señala Stephens. Además, afirma que muchos están dispuestos a compartir sus lugares favoritos con un turista amable.

2. Investigar siempre

Buscar opciones de restaurantes antes de viajar es un tip clave para Lyndsay C. Green, crítica gastronómica y de restaurantes de The Detroit Free Press. Asimismo, indica que una de las formas más prácticas para guardar la información es usando las redes sociales, incluyendo publicaciones en carpetas organizadas.

Viajeros haciendo turismo gastronómico. Foto: Getty Images

“En realidad, solo intento encontrar dónde va la gente de verdad”, precisa, haciendo referencia a esos lugares que se viralizan y suelen llamar la atención de muchos viajeros.

3. Aprender a identificar trampas turísticas

Si es de los viajeros que cree que esto es casi imposible, los expertos lo desmienten. En el caso de Stephens, de Saltete, por ejemplo, indica que lo mejor es evitar los restaurantes que exhiben fotos de lo que hay en el menú en el escaparate o vitrina, ya que es una señal clara de que va dirigido a turistas y buscan captar rápidamente su atención.

Entre tanto, Eric Asimov, columnista de vinos de la sección de Food de The New York Times, recomienda buscar opciones de restaurantes en zonas cercanas a los sitios turísticos, pero no en el mismo lugar, pues generalmente es donde abundan los restaurantes más costosos.

4. Reservar un tour gastronómico

Este tour puede programarse como parte del viaje con guías locales que cuentan con información de primera mano sobre los mejores restaurantes y sitios turísticos del destino. A ellos se les puede preguntar qué platos probar y hay quienes estarán dispuestos a detallar por qué son sus preparaciones preferidas.

De esta manera es posible comer bien en cualquier destino, dejando a un lado esas incómodas experiencias gastronómicas que pueden afectar significativamente la jornada de cualquier viajero.