Turismo

El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

Este atractivo que le está dando la vuelta al mundo fue levantando en emblemático sitio turístico.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
HARBIN, CHINA - 15 DE DICIEMBRE: Un muñeco de nieve gigante aparece en el parque musical Qunli el 15 de diciembre de 2025 en Harbin, provincia de Heilongjiang, China.
HARBIN, CHINA - 15 DE DICIEMBRE: Un muñeco de nieve gigante aparece en el parque musical Qunli el 15 de diciembre de 2025 en Harbin, provincia de Heilongjiang, China. Foto: China News Service via Getty Ima

La Navidad despierta cada año un encanto global especial que se expresa con enormes e innovadoras estructuras como árboles, pesebres y figuras icónicas que transforman diferentes destinos en auténticos escenarios festivos.

Uno de los ejemplos más claros es el muñeco de viene más grande del mundo, que este año hace parte de los mejores atractivos para visitar en China, captando la atención de millones de personas a través de las plataformas digitales.

¿Dónde queda el laberinto navideño más grande del mundo y cuánto cuesta visitarlo? Una atracción que se ha hecho viral en redes

La imagen de esta estructura le está dando la vuelta al mundo por su magnitud, pues alcanza los 19 metros de altura y fue levantado en el Parque Musical Qunli, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Harbin, famosa por su temporada de hielo.

Con este monumental icono invernal, Harbin ha superado su propio récord establecido el año pasado y se consolida como la capital mundial de las esculturas de nieve y hielo, destacan diferentes medios internacionales.

Turismo

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Turismo

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Turismo

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Turismo

¿Qué hacer en el Valle del Cauca durante las fiestas de fin de año? Cinco planes que no se puede perder

Turismo

El destino que rompió récord de turistas colombianos en 2025: ¿qué es lo que los atrae?

Turismo

Turistas extranjeros elogian municipio antioqueño, cercano a Medellín, por su alumbrado navideño este 2025: “¡Es una locura!”

Mundo

China envió contundente mensaje a EE. UU. sobre armamento nuclear y encendió las alarmas en plena escalada de tensiones

Deportes

El estadio top mundial que China está construyendo en América Latina: Maracaná se vería superado

Mundo

Potencia mundial reactiva la central nuclear más grande del mundo, en plena escalada de conflicto con China

Un gigante de nieve que sorprende

Este año, el muñeco de nieve no solo superó la altura de su versión anterior, sino que ha logrado convertirse en el nuevo ícono de la temporada invernal en Harbin que nadie quiere perderse, tanto para admirar su grandeza, como para tomarse las mejores fotografías de su visita a este destino.

@luxyfunlatam

Aunque en redes sociales se anuncia como el "muñeco de nieve más grande del mundo", no lo es. ¡O quizás sí, pero solo de este año! El pasado 17 de diciembre el parque Musical Qunli en Harbin, inauguró la vigésimo-séptima edición del Mundo de Hielo y Nieve, el parque temático invernal más grande del mundo. El predio ocupa una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados y utiliza cerca de 400 mil metros cúbicos de hielo para dar forma a sus instalaciones. Este año, el evento se inspira en los relatos fantásticos y paisajes oníricos. #China #MuñecoDeNieve #ParqueTemático #Navidad #DiversiónDeLujo

♬ sonido original - Luxy Fun Latam - Luxy Fun Latam

Con su rostro redondeado, una amplia sonrisa y una bufanda roja que destaca entre la nieve, la escultura parece salida de un cuento de hadas. Para su construcción, los trabajadores utilizaron más de 3.000 metros cúbicos de nieve, dando forma a esta monumental figura que alcanza los 19 metros de altura, 14 metros de largo y 11 metros de ancho.

Más que un simple adorno navideño, este monumento rinde homenaje al arte de la escultura en nieve que distingue a Harbin, ciudad situada en el noreste de China y reconocida internacionalmente por su Festival Internacional de Escultura de Hielo y Nieve, un evento que cada año atrae a miles de turistas de distintas partes del mundo.

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Gracias a este evento, la ciudad ha logrado posicionarse como un referente mundial de la temporada invernal, marcando un hito importante con su muñeco de nieve gigante, que es solo una de las tantas atracciones que este destino ofrece en su festival.

Este parque de hielo y nieve, inaugurado el pasado 17 de diciembre, es espectáculo global con una extensión de 1.2 millones de metros cuadrados y una impresionante cantidad de 400,000 metros cúbicos de hielo y nieve que alimentan las diversas esculturas y atracciones interactivas que lo componen.

Mas de Turismo

Feria de Cali

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo gastronómico

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Monguí, Boyacá, es uno de los destinos imperdibles del catálogo presentado por Fontur y MINCIT este año.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

HARBIN, CHINA

El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

Palma de cera

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Cali, Colombia

¿Qué hacer en el Valle del Cauca durante las fiestas de fin de año? Cinco planes que no se puede perder

Turistas en Costa Rica

El destino que rompió récord de turistas colombianos en 2025: ¿qué es lo que los atrae?

Turistas extranjeros en Colombia

Turistas extranjeros elogian municipio antioqueño, cercano a Medellín, por su alumbrado navideño este 2025: “¡Es una locura!”

Malecón turístico de Coveñas

Una obra clave para el turismo del caribe: Coveñas entrega su nuevo malecón

Viajeros en Navidad y Año Nuevo

Anato presenta su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta Navidad y Año Nuevo

Noticias Destacadas