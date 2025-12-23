El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

La Navidad despierta cada año un encanto global especial que se expresa con enormes e innovadoras estructuras como árboles, pesebres y figuras icónicas que transforman diferentes destinos en auténticos escenarios festivos.

Uno de los ejemplos más claros es el muñeco de viene más grande del mundo, que este año hace parte de los mejores atractivos para visitar en China, captando la atención de millones de personas a través de las plataformas digitales.

La imagen de esta estructura le está dando la vuelta al mundo por su magnitud, pues alcanza los 19 metros de altura y fue levantado en el Parque Musical Qunli, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Harbin, famosa por su temporada de hielo.

Con este monumental icono invernal, Harbin ha superado su propio récord establecido el año pasado y se consolida como la capital mundial de las esculturas de nieve y hielo, destacan diferentes medios internacionales.

Un gigante de nieve que sorprende

Este año, el muñeco de nieve no solo superó la altura de su versión anterior, sino que ha logrado convertirse en el nuevo ícono de la temporada invernal en Harbin que nadie quiere perderse, tanto para admirar su grandeza, como para tomarse las mejores fotografías de su visita a este destino.

Aunque en redes sociales se anuncia como el "muñeco de nieve más grande del mundo", no lo es. ¡O quizás sí, pero solo de este año! El pasado 17 de diciembre el parque Musical Qunli en Harbin, inauguró la vigésimo-séptima edición del Mundo de Hielo y Nieve, el parque temático invernal más grande del mundo. El predio ocupa una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados y utiliza cerca de 400 mil metros cúbicos de hielo para dar forma a sus instalaciones. Este año, el evento se inspira en los relatos fantásticos y paisajes oníricos.

Con su rostro redondeado, una amplia sonrisa y una bufanda roja que destaca entre la nieve, la escultura parece salida de un cuento de hadas. Para su construcción, los trabajadores utilizaron más de 3.000 metros cúbicos de nieve, dando forma a esta monumental figura que alcanza los 19 metros de altura, 14 metros de largo y 11 metros de ancho.

Más que un simple adorno navideño, este monumento rinde homenaje al arte de la escultura en nieve que distingue a Harbin, ciudad situada en el noreste de China y reconocida internacionalmente por su Festival Internacional de Escultura de Hielo y Nieve, un evento que cada año atrae a miles de turistas de distintas partes del mundo.

Gracias a este evento, la ciudad ha logrado posicionarse como un referente mundial de la temporada invernal, marcando un hito importante con su muñeco de nieve gigante, que es solo una de las tantas atracciones que este destino ofrece en su festival.

Este parque de hielo y nieve, inaugurado el pasado 17 de diciembre, es espectáculo global con una extensión de 1.2 millones de metros cuadrados y una impresionante cantidad de 400,000 metros cúbicos de hielo y nieve que alimentan las diversas esculturas y atracciones interactivas que lo componen.