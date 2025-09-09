Recomendaciones de un experto para viajar a China y tener una experiencia inolvidable

Desde el pasado 1 de junio del 2025, China abrió sus puertas a los ciudadanos de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, permitiéndoles ingresar sin necesidad de visa para estadías de hasta 30 días para turismo, negocios o visitar a familiares.

Esta medida despertó un interés por parte de los latinoamericanos en conocer este país milenario, que es una de las grandes civilizaciones del planeta.

No obstante, viajar por primera vez a este gigante asiático puede generar cierto tipo de ansiedad por la barrera del idioma, diferencias culturales y demás cuestiones de visitar un país nuevo.

La ciudad China que parece sacada de un videojuego. | Foto: Instagram @ichongqing.info

Estas son algunas recomendaciones del portal Cooperativa para tener un viaje inolvidable a China.

Aprovechar el ingreso sin visado

La primera recomendación es aprovechar el beneficio de entrar sin visa si tiene pasaporte válido de uno de los cinco países mencionado. En el caso de Colombia, toca realizar el proceso para que le aprueben la visa.

Descargar algunas apps antes de llegar

China tiene su propio ecosistema digital, por ende, algunas apps occidentales están bloqueadas. Por lo tanto, es importante instalar aplicaciones locales.

Algunas de estas apps son Alipay, Baidu Maps o Amap, DiDi, Pleco o Papago, ExpressVPN o Astrill, Red book.

Forma correcta de pagar en China

En china, al ser una sociedad muy avanzada tecnológicamente, el efectivo está en vías de extinción. Aunque las tarjetas de crédito internacionales son aceptadas, no todos los comercios las aceptan. Por eso, es mejor descargar Alipay o WeChat Pay.

Desde 2024, ambas plataformas permiten vincular tarjetas extranjeras para pagos fáciles.

Transporte en China

Metro

Las ciudades de este país cuentan con sistemas de metro modernos, baratos y eficientes. Los boletos se pueden adquirir en máquinas. Una forma cómoda es descargar Alipay o WeChat para escanear el código QR de los torniquetes.

Autobuses

“Baratos, pero difíciles de usar si no sabes leer chino. Mejor usar apps como Baidu Maps para saber qué línea tomar”, señaló el portal citado.

Taxis

Si no domina el idioma, lo mejor es evitar parar taxis en la calle. Lo ideal es usar apps de transportes que le permiten escribir la dirección en inglés y compartir la ruta con algún conocido.

China es uno de los 10 países más visitados por turistas en el mundo. | Foto: Getty Images

Bicicletas compartidas

Otra buena opción para movilizarse en China es a través de bicicletas compartidas. Apps como HelloBike o Mobike permiten alquilar bicicletas por minutos. Esta opción es ideal para explorar parques, vecindarios antiguos y recorrer distancias cortas.

Por último, estas son algunos de los mejores lugares para visitar en China