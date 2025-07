Influenciador colombiano se hizo pasar por extranjero en Cartagena y expuso incómoda situación que afecta a turistas: “No jodaaa”

En el video que compartió a través de su cuenta de Instagram y que se viralizó rápidamente en las plataformas digitales desatando una ola de reacciones por parte de los usuarios, el influenciador hace referencia a una problemática que no es nueva en este icónico destino del país: los precios inflados o engañosos en productos y servicios que se ofrecen, especialmente a extranjeros , en sus playas y otros atractivos turísticos de la ciudad.

“How much jet ski? (¿cuánto cuesta el jet ski?)“, se escucha preguntar a Jeong en la grabación, publicada en el mes de abril, con el ánimo de alquilar una moto acuática usando su apariencia y otro idioma para pasar desapercibido como turista local, pues se caracteriza por tener un marcado acento costeño.

En otro caso un vendedor le indica que son 180 dólares por el alquiler de la moto acuática, lo que equivale a unos $750.000 pesos colombianos aproximadamente por apenas unos minutos, situación por la que el creador de contenido no pudo evitar responder: “¡No jodaaa! Me sacaste el costeño que me aprendí ayer”.