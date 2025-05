Karina García destapó en SEMANA cómo es su relación actual con Blessd.

En cierto punto de la producción, el nombre del artista fue tan mencionado que, él mismo se pronunció a través de sus redes sociales oficiales y dejó en claro que no se sentía cómodo con los datos que estaban circulando. Además, advirtió que iniciaría un proceso legal si no se dejaba de hablar del tema.

“Ya están viendo que no todo lo que alguien dice en un programa es verdad. Ya es hora de que me suelte y deje de estar hablando de mí (...) Hasta sueñan conmigo, hablan de mí todos los días y uno aquí tranquilo”.

Agregó:“Un mundo de fantasías esa casa, qué falta de respeto. Ya está llegando el momento de tomar cartas en el asunto. Me he callado mucho ¿Cómo seré de relevante que tienen que estar hablando de mí para tener interacción? Sáquense mi nombre de sus bocas”.

Karina García habló de Blessd tras su salida de La casa de los famosos Colombia

“Él y yo no tenemos comunicación desde octubre, entonces no. No recuerdo qué fue lo que dije acerca de él. Incluso, yo siento que trataba de evadir muchísimo ese tema; nunca me interesó hablar casi de eso, la verdad”.