Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

Iris Marín realizó su pronunciamiento por medio de su cuenta en la red social X, durante este domingo, 21 de diciembre.

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
Integrantes del ELN. Imagen de referencia.
Integrantes del ELN. Imagen de referencia. Foto: AFP

En medio de la polémica declaración del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre el cese al fuego en Navidad y fin de año, Iris Marín, Defensora del Pueblo, se pronunció duramente por medio de su cuenta en la red social X, quien celebró la noticia, pero también lo cuestionó.

“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”, dijo.

De igual manera, sostuvo que es necesario que esta guerrilla también haga un cese al fuego con los grupos armados que ataca a disparos, pero también con explosivos en diferentes regiones del país.

“El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año. El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país”, agregó.

La Defensoría del Pueblo pidió la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca.
Defensoría del Pueblo y guerrilleros del ELN.

Marín recordó lo que ocurrió hace un año con el anuncio del ELN justo para esta temporada del año: “Por último, hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar. En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia. Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes”.

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Este grupo armado ilegal lo que sostuvo fue que cesarían con las hostilidades desde las 00:00 horas del 24 de diciembre hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026.

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral al fuego para esta temporada de festividades navideñas y de fin de año”, sostuvieron.

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

