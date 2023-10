Contundente respuesta de Shakira a Bad Bunny por pullas en su último álbum: “Facturemos juntos entonces”

El puertorriqueño dice en la canción lo siguiente: “Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting. Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

“La pista “Si tu novio no te deja sola”, cuando yo la creé fue mucho antes de conocer a Balvin, fue mucho antes de que llegaran las oportunidades en mi vida. Cuando yo hice ese ritmo, yo solo pensaba en Balvin, esta canción sería Balvin y cuando se me da la oportunidad de hacer el tema con él, se la presento, grabo el coro y cuando le gustó fue un sentimiento increíble. Tuve que salir del estudio a llorar”, manifestó el intérprete en una conversación entre él y Balvin.

La respuesta de J Balvin no se hizo esperar. El colombiano en un en vivo a través de su perfil de Instagram dijo lo siguiente: “Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande (...) Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”.