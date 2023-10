Representante de Shakira rompió el silencio y habló de la supuesta hospitalización de la mamá de la artista

Shakira suele ser muy reservada en cuanto a su vida familiar y personal. Es por esto que, hasta el momento, no se ha referido al tema por medio de sus redes sociales y ha mantenido un bajo perfil ante la situación. Sin embargo, ha dejado ver que la salud de sus padres es un tema muy importante para ella, pues decidió viajar desde su nueva residencia en Miami, Estados Unidos, para estar pendiente de ellos.

Hasta el momento, no hay información respecto al estado de salud de William Mebarak y Nidia Ripoll, y los médicos se han abstenido de compartir información con los medios de comunicación por respeto a la privacidad de Shakira y sus padres. No obstante, sus millones de seguidores se han encargado de enviarle miles de mensajes por medio de las redes sociales, dejándole buenos deseos y escribiendo mensajes motivacionales.

Representante de Shakira desmiente rumores

William Mebarak y Nidia Ripoll, padres de Shakira. | Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, el diario El Heraldo logró entablar una comunicación con Rodrigo Beltrán, jefe de prensa de Shakira en Colombia, quien fue el encargado de desmentir la información publicada por medio de canales digitales, en los que se afirma que Nidia Ripoll presenta un complicado estado de salud. No obstante, no dio información relevante al respecto.