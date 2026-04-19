MinDefensa emitió nueva versión sobre el plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, emitió un extenso mensaje, en su cuenta de X, en el que hizo referencia a la información que se tiene sobre el presunto plan para atentar contra el candidato a la Presidencia Iván Cepeda.

Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad.



Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al… https://t.co/R8t2op8rNO — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 19, 2026

Pese a que a primera hora había señalado que no existía una información corroborada sobre este caso, en su mensaje en la red social asevera que un “organismo de inteligencia del Estado” ya le había entregado a las autoridades estadounidenses varios datos del mismo.

“Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”, indicó el Ministro en respuesta a una publicación del presidente Gustavo Petro.

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“En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo”, había publicado a primera hora de este domingo 19 de abril el mandatario.

El general en retiro manifestó que frente a las informaciones que se han recibido en las últimas horas y el cruce de datos con diferentes autoridades se han tomado medidas de fondo.

“El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta Extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato”, detalló.

Una de las primeras medidas fue ofrecer una recompensa por información que permita identificar cualquier tipo de amenaza contra los candidatos a la Presidencia.

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“Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia, y en eso no vamos a fallar”, señaló.

Protección a los candidatos

Igualmente, en el mismo mensaje en su red social, el Ministro de Defensa aseveró que se aumentarán las medidas de protección para todos los candidatos a la Presidencia.

“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad”, explicó.

La semana pasada se conocieron las imágenes de coronas fúnebres con los nombres de los candidatos a la Presidencia, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Esta situación generó que se desde los Estados Unidos se emitiera una fuerte alerta para que las autoridades colombianas blinden los esquemas y protección de los candidatos presidenciales.

Esto teniendo en cuenta el lamentable antecedente del atentado sicarial registrado en julio pasado en contra del senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay.