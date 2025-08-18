Suscribirse

Christopher Landau, diplomático de EE. UU., lanzó advertencia a Diosdado Cabello: “La historia demuestra cómo terminan los tiranos”

El diplomático del Gobierno de Donald Trump reaccionó a un artículo publicado por SEMANA.

Redacción Mundo
18 de agosto de 2025, 6:23 p. m.
Christopher Landau y Diosdado Cabello.
De izquierda a derecha: Christopher Landau y Diosdado Cabello. | Foto: AFP

El pasado miércoles 13 de agosto, Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano, señaló sin pruebas a John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, de supuestamente estar “conspirando contra Petro y contra Venezuela”.

“La sentencia de Uribe y la muerte de Miguel Uribe Turbay van a precipitar algunos planes en Colombia y otros aquí en Venezuela (...) recuerda que yo te advertí sobre el ‘McNaloco’, quien anda conspirando abiertamente contra Petro y nuestro país”, dijo Cabello, quien es considerado la mano derecha de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

Tras estas declaraciones, reaccionó Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien se pronunció este lunes 18 de agosto en la red social X, al compartir un artículo publicado por SEMANA.

Contexto: Diosdado Cabello denuncia que John McNamara, encargado de Negocios de EE. UU., está “conspirando contra Petro y contra Venezuela”

En su mensaje, el funcionario del Gobierno de Donald Trump aprovechó para advertirle a Cabello que “la historia demuestra cómo terminan los tiranos”. Asimismo, llamó “pandilla de matones” al régimen venezolano.

“My answer to [Mi respuesta a) Diosdado Cabello @dcabellor: “Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria, como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia, mientras yo ando tranquilo: la historia demuestra cómo terminan los tiranos.” Thank you for your attention to this matter [Gracias por su atención a este asunto]”, le dijo puntualmente Landau a Cabello.

Vale destacar que Christopher Landau estuvo presente en el funeral del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el pasado miércoles 13 de agosto.

Tras su asistencia a las honras fúnebres, Landau compartió un sentido mensaje en su cuenta de X.

Contexto: ¿Quién es Christopher Landau, el diplomático estadounidense que Petro amenazó con no dejar entrar a Colombia al funeral de Miguel Uribe Turbay?

“Su madre fue asesinada cuando él tenía tan solo cuatro años, y ahora él también ha sido asesinado cuando su propio hijo también tiene cuatro. Su padre ha tenido que enterrar no solo a su esposa, sino también a su hijo. Eso me hizo pensar: tenemos palabras para quienes sobreviven a sus cónyuges (viuda/viudo), pero no conozco ninguna para quienes sobreviven a sus hijos”, dijo el diplomático estadounidense en parte de su mensaje en X.

