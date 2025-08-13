¿Quién es Christopher Landau, el diplomático estadounidense que Petro amenazó con no dejar entrar a Colombia al funeral de Miguel Uribe Turbay?

La segunda figura más importante de la diplomacia norteamericana, Christopher Landau, mano derecha de Marco Rubio, llegó a Bogotá en las últimas horas para asistir a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes 11 de agosto, víctima de un atentado en su contra hace dos meses.

Antes de su llegada, Gustavo Petro, presidente de Colombia, amenazó con impedir el ingreso del diplomático estadounidense a territorio colombiano, por declaraciones que había encontrado insultantes contra él: “Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, dijo el mandatario colombiano.

Landau había concedido una entrevista a Donald Trump Jr. en la que habló sobre la situación política en Colombia y expresó que viajaría a Bogotá para acompañar a la familia de Uribe Turbay y transmitir su preocupación por el país:

ÚLTIMA HORA | Petro dice que ha pensado impedir la entrada a Colombia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.



“Va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó”. https://t.co/m9aoDV0AmU pic.twitter.com/DitfZce5VD — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 12, 2025

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, dijo Landau en la entrevista con el hijo del mandatario norteamericano.

“Estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, agregó Landau refiriéndose al trabajo del senador Miguel Uribe Turbay antes de su muerte, recordando que Petro era un exmiembro de la guerrilla del M-19.

Sobre ser catalogado como “comunista” por parte de Landau, Petro aseguró que ha leído a Marx “de punta a punta”.

“Lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica. Pero lo que he hecho en la práctica no es más, monseñor, que seguir ciertas tesis de Jesús”, dijo Petro.

Christopher Landau y Donald Trump Jr. en entrevista | Foto: Rumble/Donald Trump Jr.

¿Quién es Christopher Landau?

El subsecretario de Estado nació en España en 1963, su padre también era un diplomático reconocido en Europa.

Creció entre España y varios países de América Latina, como Paraguay, donde aprendió a dominar el español con fluidez. Se graduó summa cum laude de la Groton School en 1981 y obtuvo una licenciatura en historia en Harvard College, en 1985.

Ejerció como abogado por más de 25 años en el bufete Kirkland & Ellis, liderando la práctica de apelaciones, y posteriormente se trasladó a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en 2018.

Christopher Landau | Foto: AFP

En el 2019, el presidente Donald Trump lo nominó embajador de EE. UU. en México, fue confirmado por el Senado en agosto y asumió el cargo ese mismo mes. Como embajador, priorizó temas como la migración, el comercio y la coordinación bilateral; también fue muy activo en redes sociales.

En diciembre de 2024, Trump lo nominó como secretario de Estado Adjunto. Fue confirmado por el Senado en marzo de 2025 y asumió el cargo el 25 de ese mes, siendo el número 23 en ese puesto.

El pasado 29 de julio de 2025, Landau criticó con firmeza la decisión judicial que declaró culpable en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

Christopher Landau y el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara | Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.