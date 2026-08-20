Max Henríquez aplaudió avance de proyecto durante Gobierno de Abelardo De La Espriella: “¡Bravo!”

El meteorólogo Max Henríquez reaccionó a una decisión tomada este jueves, 20 de agosto, en el Senado de la República y destacó el avance de una iniciativa que busca introducir cambios importantes en el funcionamiento y la sostenibilidad del Ideam.

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A través de su cuenta oficial de X, el reconocido experto celebró que la Plenaria del Senado aprobara en segundo debate el Proyecto de Ley 026 de 2025.

La decisión que celebró Max Henríquez

“¡¡Bravo!! El Senado de la República aprobó, en segundo debate, el Proyecto de Ley 026 de 2025, una iniciativa que garantiza la sostenibilidad del Ideam y fortalece la información hidrológica, meteorológica y ambiental. ¡¡Gracias, senadores!!”, escribió Max Henríquez.

La votación representa un nuevo paso para una iniciativa que lleva más de un año en trámite. El proyecto fue presentado nuevamente en julio de 2025, después de que una propuesta anterior fuera archivada y, posteriormente, consiguió avanzar en la Comisión Cuarta del Senado.

El experto destacó el avance del proyecto con un breve mensaje publicado en su cuenta oficial de X. Foto: @HenriquezMax

Con la aprobación de este jueves, el proyecto superó su segundo debate en la Plenaria. Esto significa que todavía no se convierte en ley y deberá continuar con las etapas que establece el trámite legislativo.

El respaldo expresado por Henríquez se produce precisamente cuando la discusión sobre las capacidades del Instituto vuelve a tomar relevancia. El Ideam es la entidad encargada de producir información relacionada con el comportamiento del clima, el agua y diferentes variables ambientales que sirven para tomar decisiones en el país.

¿Qué busca cambiar el proyecto?

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es permitir que el Ideam obtenga recursos a partir de determinados servicios especializados.

La propuesta contempla que el Instituto pueda ofrecer estudios y análisis que requieren conocimiento científico y técnico avanzado. Entre ellos aparecen trabajos relacionados con la deforestación, proyectos de energías limpias, comportamiento futuro del clima para actividades agroindustriales y evaluaciones destinadas a sectores estratégicos.

En términos sencillos, la iniciativa pretende que el conocimiento especializado que produce el Instituto pueda convertirse también en una fuente de recursos, con el propósito de apoyar su funcionamiento y ampliar sus capacidades.

No obstante, esto no significa que la ciudadanía vaya a tener que pagar para consultar la información ambiental básica.

La información pública seguirá siendo gratuita

Uno de los puntos que el Ideam enfatizó tras la aprobación es que los datos ambientales oficiales que actualmente están disponibles para la población mantendrán su carácter público.

La propuesta establece que la información y los servicios esenciales continuarán siendo abiertos y gratuitos. El cobro estaría relacionado con trabajos especializados que requieren análisis técnicos específicos y que pueden ser solicitados por determinados sectores.

La iniciativa contempla que la información ambiental oficial siga disponible sin costo para la ciudadanía. Foto: Getty Images / IDEAM

Desde el Instituto también se ha defendido que la iniciativa permitiría disponer de mayores capacidades para desarrollar investigación, innovación y cooperación científica.

La Dirección General del Ideam señaló que “fortalecer al Ideam es fortalecer la capacidad de Colombia para generar conocimiento científico al servicio de la vida, el ambiente y la toma de decisiones”.

Un proyecto que viene de antes del actual Gobierno

Aunque la aprobación en segundo debate se produjo durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la iniciativa no nació con la actual administración.

De acuerdo con la información publicada por el propio Ideam, el proyecto viene siendo impulsado desde el periodo 2022-2026. La propuesta fue radicada inicialmente en 2025 y, después de ser archivada, volvió a presentarse el 22 de julio de ese mismo año con el respaldo de 18 congresistas.

Por eso, el avance registrado este jueves corresponde a una etapa más dentro de un proceso legislativo que comenzó antes del actual Gobierno.