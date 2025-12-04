Brilló en Millonarios y ahora sería contratación estelar, junto a James Rodríguez, en Pumas

A los rumores sobre el futuro de James Rodríguez le salió compañía colombiana. Parece que Pumas, el equipo mexicano que estaría detrás de los servicios del volante, también quiere contratar a un cafetero.

Se trata de Cristian El Chicho Arango, delantero de 30 años que actualmente juega en San Jose Earthquakes de la MLS. Además de su larga trayectoria internacional, supo brillar con los colores de Millonarios en Colombia.

Cristian El Chicho Arango con su actual equipo: San Jose Earthquakes de la MLS. | Foto: Getty Images

“Pumas tiene negociaciones avanzadas para fichar a James Rodríguez y Cristian Arango”

Así titula el medio Fox Sports México la noticia. Parece que James se mueve rápidamente para conseguir equipo, tras su salida de Club León y con miras al Mundial 2026. En caso de cerrarse lo de Pumas, que viene sonando hace rato, podría tener vital compañía colombiana con Chicho Arango.

“De acuerdo con información, el conjunto universitario aceleró en las últimas horas y avanzó en las negociaciones por los colombianos James Rodríguez y Cristian ‘Chicho’ Arango, el primero de ellos ofrecido por su representante tras culminar su contrato con León, informó Rodrigo Tovar, reportero de Fox Sports”, señaló el medio referenciado.

En cuanto a Chicho Arango, parece un tema más complejo. Cristian tiene contrato con San Jose Earthquakes hasta diciembre de 2026, lo que indica que si Pumas lo quiere deberá hacer una propuesta al elenco de la MLS.

Transfermarkt reporta que el valor en el mercado de Cristian El Chicho Arango es de 7.5 millones de euros. Eso en caso de una transferencia total, aunque también podría darse un préstamo desde Estados Unidos hasta México.

“Semanas atrás, Pumas inició contactos con el delantero, quien ya militó anteriormente en la Liga MX, vistiendo la playera de Pachuca en 2023, con un breve paso”, afirman desde Fox Sports México sobre Arango.

Y añaden: “Actualmente, el Chicho forma parte de San Jose Earthquakes, equipo que ya culminó su participación en la temporada de la MLS. Por lo que las negociaciones se mantienen avanzadas y en marcha en búsqueda de un posible acuerdo”.

¿Por qué a James Rodríguez le conviene seguir en México?

Porque la Copa Mundial de la Fifa 2026 se desarrollará en Norteamérica, concretamente en los países de Estados Unidos, México y Canadá. Si el ’10′ permanece en ese territorio, le sería más fácil adaptarse a los estadios, clima y similares.

James Rodríguez en uno de los últimos partidos que disputó con Club León. | Foto: Getty Images