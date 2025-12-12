Deportes
La lista definitiva de Carlos Antonio Vélez: los que deberían salir y continuar en Atlético Nacional
Carlos Antonio Vélez le hizo un diagnóstico a Atlético Nacional y presentó las listas que, a su criterio, son jugadores que deberían seguir y salir del equipo verde.
Atlético Nacional se jugará la vida en la Copa Betplay ante su eterno rival de patio en el Atanasio Girardot. Tras quedar eliminado en la Liga y sin opciones de final, su hinchada no aguantaría otro golpe y más frente a frente con el DIM. Es por eso que el club verde alista toda su artillería para cerrar aceptablemente una temporada de altibajos.
La durísima eliminación en Copa Libertadores a manos de un terrenal Sao Paulo, la salida de Javier Gandolfi y la llegada de Diego Arias ―otra pelea perdida en el primer semestre cuando Santa Fe le arrebató el sueño de final y ahora Junior en diciembre― la Copa se convierte en la puerta de salida para cerrar un 2025 muy complejo.
En medio de los preparativos de la Copa Betplay, Atlético Nacional no pierde de vista la confección de la nómina para la temporada 2026, donde aún no define si jugará Copa Libertadores. Por ahora, está en Sudamericana, pero su acceso a la fase previa del máximo torneo de Conmebol, dependerá del resultado de la final Junior vs. Tolima.
Mientras eso va pasando, Atlético Nacional se mentaliza en altas y continuidad para la próxima temporada, y una voz autorizada del fútbol colombiano, Carlos Antonio Vélez, adelantó unas listas que podría tener el club verdolaga para el 2026, dejando la discusión en la hinchada. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Joan Castro, quien estaba a préstamo desde La Equidad.
Las altas y bajas de Nacional, según Carlos Antonio Vélez
En su habitual editorial de ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez sugirió altas y continuación para Atlético Nacional en medio de la danza de nombres alrededor del club verdolaga. Por ejemplo, en salidas, metió a tres extranjeros y a varios veteranos que considera no deben seguir para la temporada 2026. Además de Marino Hinestroza, quien podría ir a Boca Juniors.
- Edwin Cardona
- Juan Bauzá
- Billy Arce
- Facundo Batista
- Marino Hinestroza
Por otra parte, en lo que tiene que ver con continuidad, dejó a interpretación varios nombres muy bien considerados por la hinchada y el cuerpo técnico y en varias zonas de la cancha, desde la portería hasta el ataque.
- William Tesillo
- Camilo Cándido
- Mateus Uribe
- Jorman Campuzano
- Alfredo Morelos
De la anterior lista, Atlético Nacional entró en una dura puja por Morelos con Santos de Brasil, que es dueño de sus derechos deportivos. Jorman, Mateus y Tesillo continuarán en el club verdolaga y Candido tendría que volver a Cruz Azul de México, que es dueño de sus derechos deportivos.