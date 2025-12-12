La lista definitiva de Carlos Antonio Vélez: los que deberían salir y continuar en Atlético Nacional

Atlético Nacional se jugará la vida en la Copa Betplay ante su eterno rival de patio en el Atanasio Girardot. Tras quedar eliminado en la Liga y sin opciones de final, su hinchada no aguantaría otro golpe y más frente a frente con el DIM. Es por eso que el club verde alista toda su artillería para cerrar aceptablemente una temporada de altibajos.

La durísima eliminación en Copa Libertadores a manos de un terrenal Sao Paulo, la salida de Javier Gandolfi y la llegada de Diego Arias ―otra pelea perdida en el primer semestre cuando Santa Fe le arrebató el sueño de final y ahora Junior en diciembre― la Copa se convierte en la puerta de salida para cerrar un 2025 muy complejo.

En medio de los preparativos de la Copa Betplay, Atlético Nacional no pierde de vista la confección de la nómina para la temporada 2026, donde aún no define si jugará Copa Libertadores. Por ahora, está en Sudamericana, pero su acceso a la fase previa del máximo torneo de Conmebol, dependerá del resultado de la final Junior vs. Tolima.

Momentos del encuentro por la fecha 6 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre América de Cali y Atlético Nacional. | Foto: José Luis Guzmán / El País

Mientras eso va pasando, Atlético Nacional se mentaliza en altas y continuidad para la próxima temporada, y una voz autorizada del fútbol colombiano, Carlos Antonio Vélez, adelantó unas listas que podría tener el club verdolaga para el 2026, dejando la discusión en la hinchada. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Joan Castro, quien estaba a préstamo desde La Equidad.

Las altas y bajas de Nacional, según Carlos Antonio Vélez

En su habitual editorial de ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez sugirió altas y continuación para Atlético Nacional en medio de la danza de nombres alrededor del club verdolaga. Por ejemplo, en salidas, metió a tres extranjeros y a varios veteranos que considera no deben seguir para la temporada 2026. Además de Marino Hinestroza, quien podría ir a Boca Juniors.

Edwin Cardona

Juan Bauzá

Billy Arce

Facundo Batista

Marino Hinestroza

Por otra parte, en lo que tiene que ver con continuidad, dejó a interpretación varios nombres muy bien considerados por la hinchada y el cuerpo técnico y en varias zonas de la cancha, desde la portería hasta el ataque.

William Tesillo

Camilo Cándido

Mateus Uribe

Jorman Campuzano

Alfredo Morelos