Alfredo Morelos no se deja: arremetió contra el Medellín y criticó lo sucedido en la final

Atlético Nacional empató contra Independiente Medellín en el partido de ida y dejó todo por definirse el próximo miércoles en la final de la Copa Betplay 2025.

El cuadro verdolaga tuvo opciones de sobra, pero se encontró con una muralla bajo los tres palos: el arquero Washington Aguerre, que tuvo una noche soñada en el clásico antioqueño.

Nacional metió toda la carne al asador por el tanto que les diera la ventaja en condición de local, sin embargo, ninguno de sus delanteros pudo burlar la resistencia de Aguerre.

Alfredo Morelos aseguró que la intención de todo el plantel era salir con ventaja del partido de ida, pero no se pudo por la falta de contundencia en el arco rival.

“El portero de ellos sacó unas pelotas demasiado difíciles y eso hace parte del fútbol. Nosotros fuimos ambiciosos al atacar y buscar el resultado, pero no se nos dio”, dijo el atacante cordobés.

Alfredo Morelos reclamando una decisión arbitral en la final de Nacional vs. Medellín. | Foto: David Jaramillo

Crítica contra “la quemadera de tiempo”

Aunque Morelos destacó el desempeño de Washington Aguerre, también arremetió contra el planteamiento de Independiente Medellín y lo que quisieron hacer para agotar los últimos minutos de compromiso.

“Nosotros con la ambición y las ganas de ganar este partido, con nuestra gente y para dar un buen espectáculo, quieres jugar rápido pero la quemadera de tiempo del rival eso pausa mucho el partido. Eso no está en manos de nosotros, hay que seguir”, declaró.

El campeón de la Copa Betplay se definirá el próximo miércoles, duelo que está programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

“Con las mismas ganas que tenemos hay que buscarlo el día miércoles. Vamos a recuperarnos al máximo para ese partido. Nosotros desde que terminó el primer tiempo sabíamos que teníamos que dar un poco más”, aseguró Morelos.

El delantero insistió en que Nacional fue superior a su rival y solo le faltó ser efectivo en el arco contrario. “El arquero de ellos salió figura, entonces que nos preocupemos si no creamos las opciones, eso sí preocupa, pero en cualquier momento va a entrar... Hay que rescatar ese segundo tiempo que luchamos, creamos opciones, pero el portero sacó varias importantes”, dijo.

Diego Arias también crítico al DIM

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, no se quedó atrás y también criticó el planteamiento defensivo de Independiente Medellín en la ida.

“En el primer tiempo, por el planteamiento del Medellín con 11 jugadores defendiendo muy cerca, nos costó identificar de qué forma podríamos progresar. Creo que hubo un equipo que intentó ir al frente, presionar y tener la propuesta ofensiva“, indicó.