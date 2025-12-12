Suscribirse

Filtran posible salida en Junior, a horas de la final con Tolima: figura iría al Deportivo Cali para 2026

Se trata de uno de los jugadores con experiencia que, incluso, tuvo paso por la Selección Colombia.

Redacción Deportes
12 de diciembre de 2025, 11:55 p. m.
Un titular del Junior de Barranquilla suena para llegar a Deportivo Cali.
Este viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., Junior de Barranquilla y Deportes Tolima jugarán la gran final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll. Será en Barranquilla, y antes de que la pelota ruede, dieron información sobre una figura del tiburón que se iría para Deportivo Cali en 2026.

Más allá de la información, Junior se concentra en la gran final. El objetivo de la estrella 11, y de la Copa Libertadores, sigue siendo siendo primordial para una institución que quedó campeona, por última vez, en 2023-ll.

¿Cuál es el jugador que se iría de Junior de Barranquilla a Deportivo Cali para 2026?

Se trata de Yimmi Chará, pero por ahora sería parcialmente un rumor. El Vbar Caracol dio la información al respecto, horas antes de la final entre Junior y Tolima, por medio de sus redes sociales. Afirman que la noticia la entregó una de sus periodistas, Liche Durán.

De concretarse, sería uno de los fichajes más importantes del 2026 en el FPC. Chará tiene como recorrido equipos como Atlético Nacional, Atlético Mineiro y Monterrey.

YouTube video player

Filtran primera respuesta del Deportivo Cali a la presunta llegada de Yimmi Chará

Minutos después de que se supiera el supuesto interés de Deportivo Cali por fichar a Yimmi Chará, la prensa vallecaucana filtró una presunta primera postura del cuadro azucarero respecto al fichaje.

El periodista Carlos Petiso Arango contó, por medio de su cuenta de X: “Me informan en Deportivo Cali que no hay ninguna posibilidad de que Yimmi Chará, hoy en Junior de Barranquilla, venga como refuerzo para 2026”.

¿Cómo es el contrato de Yimmi Chará con Junior de Barranquilla?

Lo que refuerza el rumor de una posible salida de Yimmi Chará, de Junior de Barranquilla, es que tiene contrato con el tiburón hasta diciembre de este 2025. Es decir que se podría marchar como jugador libre si no hay una renovación.

Todo depende de Alfredo Arias, su cuerpo técnico y la directiva juniorista. En caso de quedar campeones, irán a fase de grupos de Copa Libertadores 2026; pero si no, ya aseguraron fase previa de Copa Sudamericana. Es decir, necesitan refuerzos para pelear por todo.

Yimmi ya es un viejo conocido de Junior y aporta jerarquía a sus 34 años. Sin embargo, en caso de no continuar en el rojiblanco, parece tener mercado debido a la importancia que protagoniza en el terreno de juego,

Yimmi Chará inició su segunda etapa en Junior para principios de 2024.
El valor actual de Yimmi Chará en el mercado sería de aproximadamente 350 mil euros, tal como lo reporta el sitio web especializado en el mercado de pases, Transfermarkt.

